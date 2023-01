Izdata naredba za dovođenje Stanivukovića u sud

– Na ročištu koje je održano 2. decembra 2022. godine nije pristupio svjedok Draško Stanivuković, te je sudija na zapisniku konstatovao da se nastavak glavnog pretresa određuje za 3. februar 2023. godine u 11.15 sati, to što svi primaju na znanje i neće se posebno pozivati, te da se ima izdati naredba za dovođenje svjedoka Draška Stanivukovića sudskoj policiji Banja Luka – saopćeno je iz Osnovnog suda Banja Luka.

Naredba izdata 8. decembra

Iz ove pravosudne institucije kazali su da je naredba o dovođenju izdata 8. decembra, a da Stanivuković u zakonski predviđenom roku nije dostavio opravdanje zbog čega se nije pojavio na ročištu.

Međutim, Stanivuković sada odgovara da je razlog što on lično nije bio u sudnici taj što se tada nalazio na službenom putu.

– Bio sam na službenom putovanju zato se nisam odazvao. Bili su moji advokati na tom prvom ročištu. Na sljedećem ročištu odazvaću se lično – kazao je Stanivuković i dodao:

– Tražim odgovore za sve fizičke i psihičke prijetnje i napade na mene. Nikad ne odustajem od spora. Borit ću se protiv svih onih koji su u tom periodu radili najveće prekršaje.

Podsjetimo, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka podiglo je 26. marta 2021. godine optužnicu protiv Dragana Lukača, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova RS zbog, kako su naveli, napada na Stanivukovića tokom sjednice Narodne skupštine RS održane 23. decembra 2019. godine.

Optužnica potvrđena u maju 2021. godine

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjoj Luci 21. maja 2021. godine.

– U toku sjednice narodni poslanik Draško Stanivuković je predsjedniku Vlade RS dao zastavice sa oznakom NATO pakta. Te zastavice je predsjednik Vlade polomio i bacio na pod. Optuženi je oštećenom uputio ozbiljnu prijetnju da će mu nanijeti zlo, na način da mu se prijetećim tonom obratio riječima: “I nemoj nikad više to da uradiš prema meni, ne znam prema drugima kako… inače ćeš završiti kao što su i one zastavice završile ovdje danas”, što je kod oštećenog izazvalo osjećaj ugroženosti i straha za sopstveni život. Potom je više puta pozvao oštećenog da dođe do njega, pa kada mu je oštećeni prišao, rekao mu je: “Još jednom, još jednom majmune”, nakon čega ga je otvorenom šakom desne ruke udario u lice, te mu nanio tjelesnu povredu u vidu nagnječenja sluznice donje usne – stoji, između ostalog, u optužnici protiv Dragana Lukača.

