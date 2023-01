Evo kakvo nas vrijeme čeka ovih dana

Temperature zraka u 7 sati: Livno -2 stupnja, Prijedor, Sanski Most i Široki Brijeg 1, Sarajevo, Zenica i Zvornik 2, Banja Luka, Ivan Sedlo i Tuzla 3, Mostar 5, Trebinje 6, Bihać 8, Neum 10, Gradačac 12 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 954 milibara, za 12 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u većem dijelu naše zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka može biti u zapadnim područjima Bosne. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magle. Vjetar slab južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada magla i nisaka oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Opća slika će biti relativno povoljna, a stabilno i toplo vrijeme za ovo doba godine, ugodno će djelovati na većinu populacije. Problemi kod hroničnih bolesnika mogući su usljed povećanog zagađenja zraka, naročito u gradskim sredinama, što će pod uticajem anticiklone biti izraženije nego prethodnih dana. Preporučljivo je reducirati kretanje u jutarnjim i večernjim satima,piše Radiosarajevo

Za 2.01.2023 (Ponedjeljak), pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

ZA 3.01.2023 (Utorak), pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne magla. Poslije podne u većem dijelu Bosne porast oblačnosti. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

ZA 4.01.2023 (Srijeda), jutro pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

