Novi zemljotres u Bosni i Hercegovini

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) zabilježio je zemljotres u Bosni i Hercegovini. Prema prvim podacima koje je EMSC objavio, epicentar zemljotresa je bio na pet kilometara sjeveroistočno od Mostara.

Podrhtavanje tla je zabilježeno u 07:49 sati, a jačina zemljotresa je, prema trenutnim informacijama, bila 3.1 stepen po Rihterovoj skali.

Kako javljaju korisnici EMSC-a, zemljotres se osjetio i u Ljubuškom, Čapljini… te da je dobro zatreslo, neke od građana je i probudio, piše Avaz.

After sudden shaking, there is a rush of visitors using the LastQuake app & the EMSC websites, as well as tweets on Twitter, which alerts the EMSC that a seismic event has probably occurred.👇 pic.twitter.com/4YZqCquhdd

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2022