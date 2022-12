Schmidt o kandidatskom statusu: To još nije gotovo

…. predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt nakon sjednice političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC).

Izrazio je očekivanje da će vlast biti formirana do kraja godina, dodajući da je vrijeme za blokade prošlo te je BiH potrebno da pokaže da je sposobna provoditi reforme.

– Kandidatski status bi mogao biti dobrodošao prvi korak, ali to još nije gotovo i to je odluka o kojoj će Evropsko vijeće odlučivati sljedeće sedmice, no postoji očekivanje da bh. institucije urade svoj dio posla i usvoje potrebne zakone i uspostave vlast – kazao je Schmidt.

Sjednica PIC-a počela je jučer diskusijom o stanju vladavine prava u BiH. Gosti sesije su bili predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija.

Tokom dvodnevnog zasjedanja politički direktori PIC-a razmatraju ključna pitanja nakon održavanja općih izbora, kao što je brzo formiranje vlasti, politička kohezija, vladavina prava, izgradnja institucija, te EU integracije, piše Fena.

