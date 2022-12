Nedim Sladić upozorava na 15 hladnih dana, ali ima dobre vijesti: “Balkan nema od čega da strahuje”

“UK Met Office me jutros upozorio mailom na petnaest hladnih dana koje slijede Ujedinjenom Kraljevstvu. Balkan nema od čega da strahuje.

Bit će još hladnije nego što je sada. Skoro blizu nula stepeni realan osjećaj tokom vikenda zbog jačeg istočnog vjetra. Potencijalno vrlo hladno do sredine sljedeće sedmice kada bi istočne linije mogle biti zamijenjene žustrim sjevernim”, kaže Sladić.

Podsjetimo, Federalni hidrometeorološki zavod objavio je prognozu do srijede.

U nedjelju 4. 12. 2022., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Više padavina na području Hercegovini i jugozapadne Bosne. Poslije podne ili tokom noći postepeni prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 °C.

U ponedjeljak 5. 12. 2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove se očekuje magla. Ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je povremeno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 17 °C.

U utorak 6. 12. 2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 °C.

U srijedu 7. 12. 2022., oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

