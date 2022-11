U kotlinskim dijelovima očekuju se magla i niski oblaci. Tokom dana i uveče oblačno i hladno uz slabu i povremenu kišu, u višim predjelima uz slab sneg. Na jugu u prvom dijelu dana uz sunčane periode, uveče slaba kiša.

Vjetar slab sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na jugu do šest, a najviša dnevna od dva do sedam, na jugu od osam do 12 stepeni Celzijusovih, piše BHRT.

