Ukrajinci se pohvalili minobacačima iz Bosne i Hercegovine

Naglašeno je kako sve više oružja pristiže u Kijev iz raznih država, pa tako i iz Bosne i Hercegovine.

U pitanju su tri M69A minobacača, a kalibar je 82 milimetra, pišu Vijesti.

#Ukraine: Yet more weapons are coming to Ukraine from varied and sometimes unexpected countries; footage of Ukrainian troops unpacking three fresh Bosnian 🇧🇦 M69A 82mm mortars.

The source is unclear, since they are widely available for export. pic.twitter.com/AtAcbsMoiq

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 19, 2022