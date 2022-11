Obilježena 30. godišnjica 4. korpusa Armije RBiH

Tako je na Šehitlucima polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odata počast šehidima i poginulim borcima Četvrtog korpusa, koji je bio i ostao simbol odbrane Mostara i Hercegovine, kako je to rekao jedan od ratnih komandanata, Esad Humo.

“Borili smo se da preživimo”

– Često me pitaju jesmo li se mi borili za ovo što imamo danas, a ja imam odgovor na to pitanje: Borili smo se da preživimo i mi i država. I, tu smo pobijedili i u tom kontekstu treba sve to posmatrati. Nažalost, postoje i oni koji pokušavaju sve to minimizirati u smislu da su to ratna vremena koja treba zaboraviti. Ne! To ne treba i ne smijemo zaboraviti, jer, historija je učiteljica života- kazao je Humo.

Ratni komandant, Šerif Špago ukazao je na to da je Četvrti korpus AR BiH dao nemjerljivi značaj odbrani države BiH.

– Uz Peti korpus Armije RBiH, Četvrti korpus je u najtežim uslovima izvodio borbena dejstva imajući u vidu da je prije svega branio BiH od dva agresora i sigurno će zlatnim slovima biti upisan u historiju BiH. Naša obaveza je da se na ove datume sjećamo naših poginulih boraca i da na mlađe generacije prenosimo ono što se dešavalo u tim turbulentnim vremenima – kazao je Špago.

Sead Đulić, koji je bio na poziciji pomoćnika komandanta Četvrtog korpusa potcrtao je kako ne bi bilo BiH da ne nije bilo Četvrtog korpusa, njegovih jedinica i njihove odlučne borbe.

– BiH bi, kako to često kažemo, bila svedena na sarajevsku avliju. Mi smo ovdje, uprkos, dvjema žestokim agresijama odbranili najjužniji dio zemlje i pomrsili predratne planove o podjeli BiH, bez obzira što je neki prećutni dogovor nekih iz državne vlasti u Sarajevu bio kontra onog što smo ovdje radili. Mi smo iz neposlušnosti odbranili državu, a nismo adekvatno nagrađeni za to, ni mi koji smo to iznijeli, učesnici, borci i narod. Jer, nigdje jedinstvo naroda i Armije nije bilo kao ovdje. Ovdje se nije znalo ko je mobilisan, a ko nije. Svi su bili dio jednog odbrambenog fronta protiv novog fašizma sa istoka i zapada koji je atakovao da na Neretvi podijeli državu – naglasio je Đulić.

U okviru obilježavanja ove godišnjice u Narodnom pozorištu Mostar je održana svečana akademija, pišu Vijesti.ba.

