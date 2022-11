Komšić: Radit ću na NATO putu BiH, a susjede ćemo poštovati koliko i oni nas

Komšić je istakao da povjerenje građana koje su mu dali na izborima shvata kao obavezu zastupanja svih demokratskih vrijednosti koje, kako je naveo, kao građani baštinimo i kao država čuvamo.

“Koristim ovu priliku da se zahvalim na saradnji kolegama u prethodnom mandatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefiku Džaferoviću i Miloradu Dodiku. Obnašanje dužnosti člana Predsjedništva BiH koje mi je povjereno biti će lišeno parcijalnih stranačkih i bilo kakvih pojedinačnih ili grupnih interesa. Izbor na ovu funkciju, odnosno, Ustav države BiH, obavezuje me na jednak odnos prema svim građanima naše zemlje. Takav odnos, ujedno je i moje opredjeljenje, a ne samo ustavna obaveza. Sve aktivnosti koje kao član Predsjedništva BiH budem poduzimao biti će usmjerene ka jedinstvu države i u saglasnosti sa njenim prioritetima koji su definisani odlukama institucija države BiH”, naveo je Komšić.

Kazao je da je osjećaj pripadanja BiH motiv da radeći u općem interesu građana i države pokuša ovo podneblje učiniti mjestom nade i realizacije snova najboljih među njima.

“Građani BiH mogu biti sigurni da neću štedjeti ni sebe, niti one koje sam odabrao da zajedno s njima svakodnevno radim na tom cilju. Na istom ovom mjestu prije četiri godine polažući zakletvu za protekli mandat kazao sam da neću propustiti priliku koja se može ukazati, da kroz aktiviranje MAP-a odblokiramo proces NATO integracija. Ta prilika se ukazala, i ona je iskorištena dostavljanjem Programa reformi u sjedište NATO-a u Briselu, koji je prvo upućen od strane Predsjedništva BiH, a zatim i od strane Vijeća ministara BiH. S ponosom mogu reći da sam zadovoljan tom činjenicom”, istakao je Komšić.

Shodno tome, ovo obraćanje je iskoristio da naglasi da će ponovo uraditi sve što je u njegovoj moći da BiH kao država načini i posljednji korak ka njenom punopravnom članstvu u NATO savezu.

“Ukoliko se takva mogućnost učini izglednom, jer je članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu primarni vanjsko politički prioritet. Destrukcija implementacije 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o kandidatskom statusu za članstvo BiH u Evropskoj uniji, i grubo ignorisanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, nažalost prijeti da od evropskog puta BiH napravi sekundarni vanjskopolitički prioritet, s obzirom na razmjere kršenja evropskih standarda i principa, posebno u pogledu jednakosti građana pred zakonom i Ustavom. Sa svoje strane uložiti ću sve potrebne napore, i iskoristiti sve Ustavom predviđene mehanizme, kako perspektiva članstva BiH u EU ne bila bila trajno uništena”, naglasio je Komšić.

Kako kaže, u tome će mu biti potrebna podrška i svih dobronamjernih građana i političkih opcija u BiH.

“Koje i dalje vjeruju da članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji spada u red primarnih vanjskopolitičkih prioriteta. Poštujući Ustav države Bosne i Hercegovine koristim priliku da podsjetim na njegovu evolucijsku prirodu, odnosno na činjenicu da sam Ustav predviđena mogućnost nadgradnje u sistem potpune demokratije i svih njenih vrijednosti. Upravo nas na to obavezuje ispunjavanje prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, koji su najbolji alat za ostvarivanje jednakopravnosti svih građana. Niko ne može građanima BiH oduzeti pravo na demokratiju, a svim takvim pokušajima ću se odlučno suprotstaviti jer me na to obavezuje ukazano povjerenje svih onih ljudi koji vjeruju u demokratsku BiH”, naglasio je.

Istakao je da će kao član Predsjedništva BiH nastojati ovu državu na vanjskopolitičkom planu u okviru Ujedinjenih nacija održati na strani onih zemalja koje poštuju međunarodno pravo.

“I princip nepovredivosti međunarodno priznatih granica, riječju na strani demokratskog i civilizacijskog poretka protivnog svakom obliku agresije i nasilja. Poučena vlastitim historijskim iskustvom, Bosna i Hercegovina će i dalje kroz Ujedinjene nacije, Vijeće Evrope i druge međunarodne asocijacije, biti onaj državni politički subjekt koji neće zauzimati neutralan stav u pitanjima sukoba civilizacije i anticivilizacije. Za naše susjede imam samo jednu ali jednostavnu poruku. Poštovat ćemo vas onoliko koliko vi poštujete državu Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet i teritorijalni integritet. Bosna i Hercegovina nikome ništa nije dužna, a mnogi su puno toga dužni njoj. Prošlo je vrijeme svakojakih opravdavanja samo zbog toga što hoćemo i želimo da živimo u svojoj normalnoj, mirnoj i prosperitetnoj državi”, rekao je Komšić.

Poručio je i to da će BiH i njene institucije biti pouzdan regionalni partner svima onima koji žele mir, ekonomski i svaki drugi društveni razvoj kroz relevantne međunarodne sporazume koji su potpisani u proteklom periodu.

“Lično ću kao zvaničnik kome su građani ponovo poklonili povjerenje za ih zastupa u najvišoj državnoj instituciji, ostati privržen ideji jednakosti svih građana BiH bez obzira na njihovo etničko, vjersko ili neko drugo identitetsko porijeklo, kao i vrijednostima antifašizma na kojima je sagrađena država BiH. U meni kao članu Predsjedništva BiH, svi građani mogu pronaći vjernog saveznika u zalaganju za takve vrijednosti, kao i saveznika u borbi protiv svakog oblika korupcije i nepotizma. Namjera mi je da konačno građane BiH izbavimo od izbora između osjećaja ljubavi prema domovini i osjećaja sistemske nepravde. Svu svoju energiju i integritet uložit ću u izgradnju pravedne države u kojoj ima mjesta za sve njene građane”, zaključio je Komšić. prneosi “N1“.

