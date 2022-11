Stanari preuzeli ključeve, dvije zgrade u Goraždu novi su dom za 45 porodica

U naselju Rasadnik u Goraždu otvorena je stambena zgrada za 20 porodica raseljenih osoba i izbjeglice, koje će nakon dugogodišnjeg života u privremenim i neuvjetnim objektima trajno riješiti svoje stambene probleme. Za Avdu Pandžu, jednog od korisnika koji su preuzeli ključeve svoga stana, ovo je najsretniji dan u životu.

– Puno se zahvaljujem svima koji su pomogli da se smjestimo trajno. Srce mi je puno, kuca, bojim se da ne bih “herciku” fasov’o, jer ovo mi je najsretniji dan u cijelom životu – kazao je Pandža.

Zgrada u Rasadniku izgrađena je kroz Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa u BiH. Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu, čija vrijednost u BiH iznosi 75 miliona eura, do kraja trajanja programa u junu 2023. godine bit će zbrinuto 3.100 porodica, odnosno oko 10.000 najugroženijih izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika. Do sada je izgrađeno 1.630 kuća i 680 stanova, a u toku su radovi na 410 kuća i 240 stanova. Istaknuto je da su radovi na 150 porodičnih kuća na čekanju do osiguranja finansijskog učešća BiH.

– Posebno smo sretni što će ove porodice pronaći mir i sigurnost u svojim novim domovima, kao i pristojne uvjete za život. Značajni napori su još uvijek pred njima u pogledu njihove ekonomske i socijalne dobrobiti i potrebno je uložiti dodatne napore kako bismo osigurali integraciju u njihovu zajednicu – istakao je Đanluka Vanini (Gianluca Vannini), šef Odjela za društveni razvoj, prekograničnu saradnju i civilno društvo u Delegaciji EU u BiH.

U istom danu u Goraždu je otvorena još jedna stambena zgrada, koja će biti budući dom za 25 porodica koje su do sada živjele u kolektivnim centrima. Objekat u ulici Salih-bega Kuljuha izgrađen je u okviru CEB 2 projekta, kojim je zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope predviđeno zatvaranje 121 kolektivnog centra u BiH – svih u RS i 76 kolektivnih centara u FBiH, piše Avaz.

