Reis Kavazović pisao Nikšiću: Samo zao i podao čovjek može izjaviti da sam spriječio šerijatsko vjenčanje vaše kćerke

“Uvaženi gospodine Nermine Nikšiću, predsjedniče Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine!

U nekoliko navrata u Vašim javnim nastupima, iz konteksta izjava koje dajete, razaznajem vrlo jasne pokušaje moje diskreditacije i kaljanja moje ličnosti iz, meni potpuno nejasnih, razloga.

U jednom od zadnjih, pokušali ste mi insinuirati da dijelim vjernike na one koji su povlašteni i na one koji nisu, pri tome u posljednje svrstavajući sebe. Čudim se, iskreno govoreći, tom Vašem nastupu. Mislio sam da je to neki Vaš dojam. Ljudi sebi svašta daju za pravo, pa i da izmišljaju i umišljaju i ono što ne postoji ili što se nije dogodilo. To da sam ja zabranio Vašoj kćerci da se šerijatski vjenča u džamiji i da sam spriječio Nezima Halilovića Muderrisa da to obavi, može izjaviti samo čovjek koji ili nema čiste namjere, ili je podao i zao.

Gospodine Nikšić, procedura šerijatskog vjenčanja u Islamskoj zajednici je vrlo jasna. Reisul-l-ulema, kao poglavar Zajednice, obavlja šerijatska vjenčanja, a može to svoje pravo ovlaštenjem prenijeti na muftije i glavne imame. U pojedinim slučajevima, i oni mogu ta ovlaštenja prenijeti na neku drugu osobu, u koju imaju povjerenja i koja zna propise o sklapanju šerijatskog braka. Ovu proceduru znaju svi uposlenici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stranke koje žele zaključiti šerijatski brak, moraju ga najaviti u nekom od medžlisa Islamske zajednice, ostaviti tamo neophodne podatke i dobiti termin. Medžlis Islamske zajednice, a ne Reisul-ulema, određuje mjesto i vrijeme vjenčanja.

Poštovani gospodine Nikšić, u našem razgovoru sam Vas uputio na ovu proceduru i zamolio da formalnosti oko vjenčanja Vaše kćerke finalizirate u Medžlisu Sarajevo. Kada su mi prijatelji skrenuli pažnju na vaš tendeciozan nastup na Face TV, ostao sam začuđen da jedan, u mojim očima pametan, čovjek može sebi dopustiti takvo insinuiranje.

Pošto ste spominjali Nezima Halilovića Muderrisa, kontaktirao sam i s njim, htijući da provjerim da li je on možda shvatio iz nekog mog postupka ili izjave da sam mu sugerirao da ne obavi vjenčanje Vaše kćerke.

Odgovorio mi je sljedeće, citiram: Alejkumu selam! Poštovani Reisu-l-ulema, po mom sjećanju, prije nekoliko godina me kontaktirao g. Nermin Nikšić i prenio želju njegove kćeri da ja obavim njeno šerijatsko vjenčanje. Kazao sam mu da se vjenčanja obavljaju u Istiklal džamiji, subotom, ali da se u skladu sa željom mladenaca mogu obaviti u bilo kojoj drugoj džamiji, restoranu ili stanu, u bilo kojem drugom terminu, te da vjenčanja zaključuju glavni imam MIZ Sarajevo, njegovi zamjenici ili lice koje glavni imam ovlasti, što znači da bih i ja mogao dobiti ovlaštenje za to. Ali, kada mi je kazao koji je planirani datum vjenčanja, rekao sam mu da u tom terminu nisam u Sarajevu i da neću biti u prilici obaviti vjenčanje.

Gospodine Nikšić, ja sam roditelj triju kćeri i sve su se hvala Bogu udale. Niti za jednu njihovu udaju nisam tražio bilo kakvo izuzeće u ovoj proceduri. Niti za jednu nisam tražio da se, kako kažete, otvori Begova džamija, ili da ih vjenča neko drugi osim ovlaštenog lica Islamske zajednice, glavni imam ili onaj koga on odredi.

Gospodine Nikšić, teško mi je prihvatiti, a Vi ste u mojim očima pametan čovjek, da nasjedate na mahalsku priču oko vjenčanja kćeri Bakira i Sebije Izetbegović. Begova džamija je izabrana isključivo iz bezbjedonosnih razloga, zbog prisustva predsjednika Republike Turske, gospodina R. T. Erdogana. Vi ste, gospodine Nikšić, bili premijer Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujem da ste mogli naučiti o kakvoj se ličnosti radi i o kakvom bezbjedonosnom pitanju kada on prisustvuje nekom događaju. Uz to, želim vam kazati da sam osobno vjenčao na desetine mladića i djevojaka, onda kada sam mogao za njih odvojiti vremena, možda se neki od njih i oglase.

Gospodine Nikšić, želim Vam također ukazati na krivo povezivanje odlaska Vaše kćeri iz Bosne i Hercegovine s mojoj malenkošću. Učinili ste to u dva navrata, tendenciozno. Ja ne snosim nikakvu odgovornost za njen odlazak. A ako negdje odgovornosti ima, onda je ona kod Vas. Vi ste, gospodine Nikšiću, a ne ja, bili premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Vi ste upravljali ovim entitetom. Zašto niste svojom ekonomskom politikom, znanjem i političkom mudrošću izgradili sistem koji će zaustaviti odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine?

Podsjetit ću Vas: u Vašem mandatu su građani ove zemlje spalili zgrade Predsjedništva Bosne i Hrcegovine i kantonalnih vlada u Tuzli i Sarajevu. Iz čiste obijesti sigurno nisu!

Gospodine Nikšić, savjetujem Vam da, s obzirom na to da se nalazite na čelu socijaldemokratske stranke, obratite pažnju na ono što govorite o drugima, ne zbog sebe, već zbog časnih ljudi koji pripadaju toj velikoj ideji!

Uz moje uvažavanje pozicije na kojoj se nalazite, dr. Husein Kavazović, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.”

