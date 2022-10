Hadžifejzović odgovorio direktoru RAK-a

Njegov odgovor prenosimo u cjelosti:

“Odgovor Drašku Dodikovom.

Ti, Draško Dodikov i tvoj Draško Dodik, i Dodikov brat u bolesti ,Bakir Draško, vi ste RAK ovog društva.

I Draško Čović je RAK.

I, imamo još RAK-onja.

Naša zemlja ima RAK- vas. Metastaza.

Imamo karcinom, strano tijelo.

Hemo-kemoterapija protiv RAK-a je Istina.

Istina je da sam rekao:SMIJENI,SMIRI, UMIRI.

To čuje, to je jasno svakom ko čak ima i RAK.

Nisam rekao UBIJE.

Pozivam sve Audio Ton Doktor Majstore Svijeta da utvrde, daju dijagnozu da RAK glumi da ima rak slušnog organa, uha. I da ne glumi da nema mozak.

RAK razara i nedjeljom. Niko ne radi nedjeljom, osim RAKA.

Pravno kazano, RAK prejudicira odluku nedjeljom.

Novinarski rečeno, RAK presuđuje nedjeljom.

RAK je presudio: Ukinut ćemo Face!

Citiram Dodik Draška: ” Protiv Face-a rigorozne mjere…skraćen postupak….najveća moguća novčana kazna i suspenzija programa i oduzimanje tv licence..

Draško Dodik Bakir Čović Inkvizicija.

No pasaran! Nećete proći!

Ni u ratu nisam rekao UBITI, a ni u miru.

No, istinom treba UBITI laži.

DaBogda svaki Draško živio 100 godina i doživio ubijanje istinom.

Moje ime je Senad Hadžifejzović, 2024.godine biće tačno 50 godina od kada je objavljen moj prvi tekst u jednoj velikoj novini. Imao sam samo 12 godina.

Inače imam 33 godine, ranije sam imao i manje.

Draškali su me, draškao sam ih, to je usud, sudbina novinara. To je moj, naš posao.

Draškat ću ih dok sam živ.

Dok me,ako ne UBIJU.

Nisam rekao UBITI.

Nikada u životu nisam rekao UBITI.

Cijeli život govorim javno, uživo,UMIRITI.

Ne izvinjavam se, jebite se Draško Dodik Bakir Dragan Ostali.

SMIJENI,SMIRI, UMIRI.

Senad Hadžifejzović”.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari