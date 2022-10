Raza se uporedila s mladićem koji se ubio: Da nemam samopouzdanja, a šta mi sve rulja piše, davno bih bila pod zemljom…

Razija Čolaković, spisateljica poznatija kao “Muhabet sa Razom”, nakon što je prije nekoliko dana objavila video na kojem pleše, a potom naišla na brojne osude i komentare, danas se ponovo oglasila navodeći da trpi neumoljive uvrede i prijetnje, te kako niko od nadležnih udruženja nije stao u njenu zaštitu, piše portal Cazin.

Razija se ovaj put osvrnula na mladića Mladen Dulić iz Laktaša koji je izvršio samoubistvo zbog ismijavanja na društvenim mrežama. Naime, Razija kaže da bi ona isto počinila da nema samopouzdanje kakvo ima jer, kako Razija kaže, rulja joj svakodnevno svašta piše, vrijeđa, pa čak idu toliko daleko da joj žele glavu odrubiti.

Razijin status prenosimo u cjelosti:

“Već godinama, a posebno zadnjih dana zvjerski sam izložena javnom linču, osudama i raznim komentarima od rulje koja me ismijava, poziva da mi se odrubi glava, da me treba javno spaliti, si.ovati… Zašto? Samo zato što sam zaplesala.

Niko od ljudi iz javnog života, raznih udruženja žena koje se bave zaštitom žene, raznih drugih žena koje pišu o pravima i slobodama žene, spisateljice, motivacioni govornici koji se tobože žustro zalažu za ženu, niko od onih koji promivišu vjerske teme, niko, baš niko nije ni riječ napisao u moju odbranu.

Niko osim vas, mojih pratitelja koji ste uz mene godinama.

Šta vam to govori? Dakle, jasno govore zaslužila si to! Što si plesala?!

To jasno govori o licemjestvu ovog društva, o tome da se piše samo zarad lične promocije ne što istinski vjeruju u to što pišu. To govori i o tome koliko nemaju empatije za ženu u ovom društvu. Ne daj Bože da mi je samopouzdanje malo ili nikakvo, davno bih završila kao ovo dijete danas. Pod zemljom.

Koga bi bilo briga?

Nikoga! Osim moje djece i mog muža!

I da vas pitam: Šta ono rekoste, zašto ljudi bježe iz ove zemlje?!

Ne, zato što nemaju šta da jedu. Ima ovdje kruha!

Ali ovdje nema duše! Zato što se žele spasiti ovog bolesnog društva!

Razija Čolaković”

