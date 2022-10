Šarović: Novo glasanje će biti, Dodik je smetnja regiji i BiH

“Mislim da je osnovna opcija da se ponovo glasa na onim biračkim mjestima na kojima su te manipulacije utvrđene nakon prebrojavanja, a da li će CIK posegnuti za potpuni ponovnim izborima za predsjednika RS i potpredsjednike, to je već na njima. Uvjeren sam da će novog glasanja biti”, kazao je Šarović.

Pojašnjava da su u toku izborne noći vlast i njihovi pomagači krali izbore za sve nivoe.

“I za nivo predsjednika RS gdje je kandidat bio Milorad Dodik i zbog toga smo puni uvjerenja da će se to pokazati. Ne da bi mi pravdu tražili na ovaj način, kao neki alibi za poraz, nego da bi dokazali da smo pobjednici. Mislim da su Milorad Dodik i njegovi partneri krali ove izbore i da nisu pobjednici”, dodao je.

Šarović ističe da su bili spremni odmah na proteste.

“To smo pokazali i to, pod pritiskom javnosti, koliko i mi politički akteri, toliko i javnost, građani da su zainteresovani. Neki ogorčeni, neki su spremni više od toga. Mi smo apelovali u svakom trenutku u tih nekoliko dana protesta da niko kamenicu ne baci, da niko ne razbije bilo koji prozor, da treba da čuvamo prije svega Banju Luku jer je to naš grad. Mislim da je tako bila naelektrisana atmosfera i u takvoj atmosferi je uvijek potreban trenutak da to preraste u nešto drugo. No, mi smo insistirali i uspjeli smo da obuzdamo bilo kakve namjere, pokušaje, pomisao vezano za tako nešto i pokazalo se da je to uredu. Ne želimo da situaciju zaoštravamo i komplikujemo. Ono što je do nas doprlo je da se vlast, odnosno SNSD, pripremala i za kontraproteste. Šta to sve znači, ne mogu da procjenjujem, ali to već jeste odmah opasnost. Ako imamo proteste i kontraproteste to je rizična situacija i za sigurnosne snage, za građane, za nas sve. Nadam se da do toga neće doći”, pojasnio je lider SDS-a.

Navodi da opozicija Republiku Srpsku ne dovodi ni u kakav rizik.

“Vlast priziva i podstrekava i na neki način ohrabruje sve različite grupe za koje ne vidim iz kojeg razloga su zainteresovani za izbore. Naša pozicija je potpuno jasna – politički subjekti koji su bili na izborima i sami građani koje pozivamo, ništa izvan toga. Mi branimo svoje pravo, a onaj ko nije krao izbore, ko je pošteno učestvovao u izborima, zašto se boji prebrojavanja. Zašto bi se sada Dodik, vlast, SNSD i oni koji su ga podržavali na izborima, zašto bi se bojali prebrojavanja ako se to radi na transparentan način? Ako si čist, ako nisi ukrao, ako nisi manipulisao, ako nisi kupovao, ti ćeš bezbrižno da čekaš da se ovaj proces završi za 10 dana i da ti pobjeda, ako si pobijedio, bude jača, slađa i vjerodostojnija. U suprotnom, da nema prebrojavanja sumnja bi uvijek postojala i uvijek bi to bio kamen spoticanja. Ovako imat ćemo prebrojane glasačke listiće i onda će onaj ko presuđuje dati svoj stav po tom pitanju, a na nama je da svaku relevantnu odluku poštujemo. Dodik govori da neće priznati odluku CIK-a jer je on pobjednik. Za sada samo znamo da neće priznati izbore. Da li to znači i nešto drugo, to ne mogu znati”, rekao je Šarović za FTV.

O navodima da će se ponoviti 1997. godina Šarović kaže:

“Ne prizivam, ne predskazujem i mislim da je to, ako je u bilo čijoj glavi, to je loš scenarij. Uvjeren sam da bi RS bilo bolje bez Dodika jer ja mislim da je on postao i regionalna smetnja, smetnja unutar RS, unutar cijele BiH, evropska smetnja i ja mislim da njega nigdje ne vidi niko kao budućnost. Mislim da priželjkuju svi da ode, čak i regionalno”.

Dodik nas je duboko podijelio

Smatra da je Dodik ovih dana bijesan i vrlo zabrinut.

“Onaj ko u izbornoj kampanji dijeli iz budžeta javni novac i daje ga građanima, to znači da ga potplaćuje. Ako niko to nije rekao, ja kažem sada. Da, potplaćuješ ih mojih novcem. Po meni to je nezakonito, ali nije se još niko našao da te za to tjera, a ja mislim da to treba tjerati, ako ne onda treba u Izbornom zakonu mijenjati da to njemu ili nekome drugom više nikad ne padne na pamet”, dodao je.

Kaže da je ovo jedan arena, ring, ali vrlo prljavi ring u kome su nedemokratska, nedozvoljena sredstva dozvoljena i služe se mnogi.

“Oni naravno uvijek mogu da budu opasni. Napadi od koga god dolazili, doduše ja mislim da su napadi najviše dolazili od SNSD-a. Vodio je prljavu kampanju, njeni kandidati, Dodik je u tome prednjačio. Šteta je zaista jer nas je duboko, duboko podijelio i mislim da se toliko daleko nije trebalo ići. Jedno je omalovažavanje, etiketiranje, ponižavanje, drugo su prijetnje i mnogo toga ima što je na granici krivičnog djela. Vjerovatno neko drugi to sluša, gleda, prati, trebao bi. I to treba da se sankcioniše. Oni koji sankcionišu to su trebali da prekrate jednom i nikada nikom poslije toga ne bi palo na pamet. Da su jednom zaustavili Dodika, ali kako treba, ne bi to ponovio sto puta, a sto puta je ponovio”, mišljenja je Šarović.

O šutnji Aleksandra Vučića kaže: “To je principijelan stav u kojem se ne stavlja na stranu bilo koga i za mene je prihvatljiv. Ja ne očekujem da on bude sada bliži SDS-u, PDP-u ili nekome od nas pojedinačno nasuprot SNSD-a, ali ne očekujem ni obrnuto. Principijelno pa ko pobijedi, ko bude bolji u poštenoj i korektnoj utakmici ovdje da ga prihvati predsjednik Srbije i čestita”.

Šarović smatra da postoji razlika između Milorada Dodika i Jelene Trivić.

“Da imamo dovoljno prostora naveo bih vam mnoge stvari i jednog i drugog koje znam, ali mi u kampanji gledamo samo one krupnije, važnije stvari. Smatram da je Jelena Trivić jedna normalna žena, obrazovana, pametna, nije ekstrem bilo kakav, naprotiv, patriotski voli RS što je vrlo prihvatljivo za bilo koga ko se bavi politikom u RS-u, ne negirajući naravno BiH, što ja od nje nikad nisam čuo. Nisam nikad prisustvovao nijednom događaju, nijednom susretu, nijednoj predstavi u kojoj sam ja čuo da Jelena veliča Dražu Mihajlovića. Predsjednika RS-a biraju građani RS-a što podrazumijeva da možete da čujete neke stvari ovdje u Sarajevu koje vam se neće svidjeti. Apsolutno. Ali ne bira se član Predsjedništva pa da možete da budete zainteresovani u tom smislu više. Kao predsjednik RS-a ona se obraća svojoj publici u mjeri u kojoj je to i demokratski i dozvoljeno. Vi se u RS-u fokusirate na ciljanu grupu građana i od njih tražite podršku. Postoje stvari koje vam se možda neće svidjeti, ali sve što je govorila ona je govorila iz svog ubjeđenja u granicama apsolutno zakona i prema grupi glasača od kojih traži podršku. I dobila je veliku podršku, mi mislimo da je imala većinsku podršku. Uvjeravam vas da će biti mnogo bolji predsjednik od Dodika”, naglasio je.

Bliži se trenutak kada će tri naroda reći da visoki predstavnik treba da ide

O nametnutim izmjenama Izbornog zakona kaže: “Srbi su se u takvoj situaciji našli u bezbroj navrata. Bezbroj puta smo rekli da je visoki predstavnik donosio odluke na štetu Srba. Sada vidite da je problem sa visokim predstavnikom, a do sada mnogi su u ovoj zemlji zatvarali oči jer se njih nije ticalo, njih se doticalo. Sada je nešto drugačije. Ne radujem se što je to tako, ali me više uvjerava da, mislim da je dobro da na kraju ljudi vide da odluke treba da donosimo sami i da imamo neki zajednički odgovor spram toga. Sve dok jedna ili dvije strane misle da im ide u prilog to što donosi visoki predstavnik, on će ovdje postojati. Onog trenutak kada tri naroda kažu da on treba da ide, ja mislim da je to trenutak i on se bliži, uvjeravam vas da se on bliži. Čini mi se da Schmidt sve više ide ka protektoratu jer najavljuje neke druge odluke. Bilo koja odluka da bude, ja ću biti protiv toga, ako me neko pita. Smatram da to nije dobro i da će ovaj nametnuti Izborni zakon donijeti neke druge probleme. Ne kažem da je sadržaj toga što je on donio, da je sve naopako. Ne, govorim principijelno da on to ne treba da donosi. Pogotovo Izborni zakon. Isto kao da je mijenjao Ustav što je za mene katastrofa. Mislim da pitanjem visokog predstavnika sada već treba da se bavi i Federacija. Mislim da to može samo da donese korist, da jednom sjednemo i da jednom vidimo šta ćemo dalje”.

Na pitanje da li će prihvatiti ako im se ponudi vlast na nivou države, Šarović odgovara: “Da bi bili uopšte partner za bilo koji razgovor, ja mislim da taj faktor, ti partneri, u ovom slučaju opozicija, mora da ima pet ruku u Parlamentarnoj skupštini da bi to imalo tu vrstu težine i dva u Domu naroda. Mislim da je to glavna utakmica sada, o tome razmišljamo. Imamo dva člana Predsjedništva, Komšića i Bećirovića, i od njih mnogo zavisi kojim putem i kakav će to sastav da bude. Interesi da formiraju vlast će ih okupiti, ja mislim da će postići dogovor, ali rekao bih da dio tog dogovora moraju da budu ova dva člana Predsjedništva. I ako potencijalno mi budemo dio tog razgovora i donesemo relevantne odluke, mi bi poštovali volju onih partnera koji se pojave u Federaciji BiH”.

“Postoje neke stvari koje se u politici podrazumijevaju. Hladne glave razmišljam o budućnosti, prije svega moja stranka sa mnom nikada neće imati bilo kakav teret, tegobu, bilo šta. Ja znam šta treba da radim. Ja sam demokrata u svojoj glavi, nije mi sav život da vodim stranku. Uvijek ću ostati u SDS-u, nikakvih planova nemam mimo toga i mirne glave ćemo mi to da posložimo kako bi ovoj stranci bilo bolje. Ocjena rezultata zavisi od obima izbornih krađa. Ako on bude toliko veliki to znači da ćemo i naš rezultat drugačije tretirati. Ako krađe ne bude nikako, u što ne vjerujem, onda to znači da sve pada na naš teret, krivac je u nama”, zaključio je Šarović.

Cijeli intervju možete pogledati na ovom linku.

