Adis Ahmetović oštro kritikovao odluku Christiana Schmidta: Ovo je nezabilježeno

Stanovnici Bosne i Hercegovine na izborima drugog oktobra jasno su glasali za Evropsku uniju i više demokratije. Izabrali su dva od tri izabrana člana Predsjedništva iz progresivnog i socijaldemokratskog kampa.

“Većina stanovnika Bosne i Hercegovine, pogotovo veliki dijelom bosanskih Hrvata, bosanskih Srba i Bošnjaka u Federaciji BiH, jasno su glasali za demokratske i evropske snage, za miran život, demokratiju i prosperitet”, navodi se u saopštenju.

“Političke akcije njemačkog visokog predstavnika nisu samo naštetili reputaciji OHR-a i na taj način BiH, nego posebno i Njemačke. Napraviti izmjene Ustava entiteta FBiH i izbornog zakona na sveti dan demokratije bez informisanja stanovništva unaprijed je globalno bez presedana te, štaviše, nekompatibilno sa smjernicama OSCE-a”, dodao je.

“Gaženje suvereniteta države i glasača na ovaj način naišlo na veliko nerazumijevanje i ogorčenost kako stanovnika BiH, tako i Evropskog parlamenta. Iz krugova hrvatske vlade i okruženja HDZ-a se čulo da je nametnuta izmjena visokog predstavnika bila formulisana u Zagrebu. Visoki predstavnik je jasno prokockao povjerenje u demokratske procese, ali također i kredibilnost nezavisnosti institucije OHR-a”, ukazao je Ahmetović.

“Neophodno je da ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock kritikuje Schmidtove akcije najjačim mogućim terminima i da proaktivno djeluje prema SAD-u sa zahtjevom da se izmjene koje je nametnuo Schmidt ponište te da se narodu Bosne i Hercegovine konačno da put za slobodnu i demokratsku građansku državu. Što se tiče nedavnih stavova moga kolege u Bundestagu gospodina Juratovića: On predstavlja pojedinačno mišljenje, koje nije većinsko ni u vladi ni u ‘semafor’ koaliciji. Žalosno je za njega da nakon 16 godina rada kao član Parlamenta i jedva upravljanjem statusom quo u BiH, on sada, iznenađujući za mnoge, predstavlja mnoge od pozicija HDZ-ovog premijera Plenkovića. To je razočaravajuće”, napisao je Ahmetović u kometaru na odluku Josipa Juratovića da da podršku izmjenama Izbornog zakona. prenosi “N1“.

