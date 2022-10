Amina, supruga Amela Tuke: Dok sam živa glasat ću za SDA

Amina se danas oglasila na svom Facebook profilu komentirajući u nedjelju održane Opće izbore u BiH.

– Njen status prenosimo u cjelosti:

Bošnjaci!!!! Nemojte samo dijete koje su uspavljivali sa himnom SDA, i pjesmom „Da te nije Alija“, uvjeravati da ne glasa za istu. Dok sam živa i dok postoji SDA moj glas ide njima, to su me zadužili šehidi i moj babo i moj dido. Glasno i jasno to kažem. Ideologija i stranka se ne mijenjaju kao što se ne mijenja ni religija! Ljudi u stranci se mijenjaju i smjenjuju, stranka i ideja nikad! Ne miješajte lonce i poklopce. Imajte karakter i stav. Dosta više! Znam da nije moderno biti vjernik i još k tome ne odustajati od svog stava i da je moderno priklanjati se drugima ali prestanite više glumiti skupinu koja nije tradicionalna. Tradicionalni smo i takvi i treba da ostanemo, ako želimo da opstanemo. Zaboravljate tako lako ko će opet ako rata bude stati na prvu liniju. SVI ONI ZA KOJE NISTE GLAS DALI SAD!!!!!!!! A rat kao nije blizu, jel???? – objavila je Amina.

Facebook komentari