Zabilježeno 65 težih kršenja Izbornog zakona BiH

Na jednom biračkom mjestu u Čelincu (035B020) je nakratko (između 12.00 i 12.20) prekinuto glasanje zbog narušenog javnog reda i mira. Na osnovu prijava građana, obaviještena je policija u Vlasenici, Vitezu i Živinicama zbog pritisaka na birače. Građani također prijavljuju da su na biračkim mjestima unaprijed stavljeni štambilji i potpisi na listiće, a ne prilikom izdavanja kako je propisano.

Kako navode iz Koalicije Pod lupom, zbog teškog kršenja Izbornog zakona BiH zabilježenog u Novom Gradu u Republici Srpskoj na biračkom mjestu u Hozićima (007B051) gdje su pronađeni već označeni glasački listići, CIK BiH je obavijesto javnost da će glasanje na ovom biračkom mjestu biti odgođeno i naknadno održano.

– Svi posmatrači i posmatračice Koalicije Pod lupom su neometano pristupili svim biračkim mjestima na koja su bili raspoređeni i prate proces glasanja. Nažalost, Koalicija Pod lupom se suočila sa odustajanjem određenog broja posmatrača što je posebno izraženo u Banjoj Luci i Bijeljini. I pored ovog problema Koalicija Pod lupom ima pokrivena biračka mjesta u ovim gradovima, sa kojih izvještavaju posmatrači, te nastavlja blagovremeno informisati javnost u toku izbornog procesa – ističu iz Koalicije.

Zbog odbijanja unosa primjedbe u Zapisnik o radu biračkog odbora, na jednom biračkom mjestu u Zvorniku, Koalicija je uložila primjedbu GIK-u Zvornik, zbog više vrsta nepravilnosti u procesu glasanja na tom biračkom mjestu u Kozluku (083B029A).

Na skoro svim biračkim mjestima nisu zabilježene nepravilnosti pri procesu glasanja, odnosno da se jednoj osobi izdaje više glasačkih listića, da jedna osoba glasa više puta ili da osoba glasa u ime druge osobe koje se nisu pojavile na biračkom mjestu.

Na dva biračka mjesta (136A018 Centar Sarajevo i 026B003 Pelagićevo) član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića ne stavlja otisak štambilja u donjem lijevom uglu pored kojeg se potpisuje na prednjoj strani svakog listića, ispod teksta “Uputstvo za glasanje”. Ovi glasački listići, prema propisima, ne smiju biti uzeti u razmatranje pri brojanju glasova, što može oduzeti pravo glasa biračima koji su glasali na tim glasačkim listićima.

Na 14 biračkih mjesta je zabilježeno otvoreno nagovaranje na glasanje za određenog političkog subjekta, dok su zastrašivanja ili vršenja pritisaka na glasače zabilježeni na pet biračkih mjesta.

Na skoro 13 posto biračkih mjesta, zabilježeno je do 10 slučajeva da se ime i prezime birača prilikom identifikacije čita naglas. Na skoro 3 posto biračkih mjesta, zabilježeno je više od 10 slučajeva ove nepravilnosti. Ova procedura je izmijenjena u odnosu na prethodne izbore u BiH, te se sada ime i prezime birača koji pristupa glasanju ne bi trebalo čitati naglas.

Na četiri biračka mjesta (124A024 Tomislavgrad, 127A019 Konjic, 007B014 Novi Grad i 107A005 Kupres FBiH) dozvoljeno je glasanje bez provjere propisanih identifikacionih dokumenata.

Do deset slučajeva vraćanja birača sa biračkog mjesta jer nisu bili na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska zabilježeno je na 31 posto biračkih mjesta, dok je na osam biračkih mjesta zabilježeno više od 10 ovih slučajeva.

Posmatrači „Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili do deset slučajeva porodičnog glasanja na 36 posto biračkih mjesta. To je, za sada, duplo manje nego na prethodnim Lokalnim izborima 2020. u BiH, što upućuje na to da je izmjena propisa u vidu okretanja otvora glasačke kabine prema posmatračima, dala rezultate. Više od deset slučajeva porodičnog glasanja je zabilježeno na sedam biračkih mjesta.

Nova procedura pomoći pri glasanju drugih lica nije ispoštovana na 12 posto biračkih mjesta (do 10 slučajeva). Više od 10 slučajeva ove nepravilnosti je zabilježeno na tri biračka mjesta (034B245 Banja Luka, 083B029A Zvornik i 083B026A Zvornik).

Do deset slučajeva da ista osoba, dva ili više puta, pruža pomoć pri glasanju fizički nesposobnim, slijepim ili nepismenim biračima, zabilježeno je na 10% biračkih mjesta, dok je na jednom biračkom mjestu (083B026A Zvornik) zabilježeno više od 10 slučajeva ove nepravilnosti.

Na sedam biračkih mjesta duže su se zadržavale neovlaštene osobe.

Iz Koalicije Pod lupom su pozvali građane i građanke da prijave sve uočene nepravilnosti Koaliciji Pod lupom putem besplatnog broja 080 05 05 05, obrasca ‘Prijavi izbornu nepravilnost’ (https://neregularnosti.electionsobserver.org/) na njihovoj web stranici www.podlupom.org ili putem njihovih društvenih mreža.

Naredna konferencija za medije Koalicije „Pod lupom“ bit će održana u 17.30 h u Hotelu Hills u Sarajevu, piše Fena.

