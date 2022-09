Građane u FBiH očekuje novo poskupljenje plina tokom oktobra

Ove garancije Dodik je dobio nakon razgovora s predsjednikom Upravnog odbora Gasproma

Suzana se do prije dva mjeseca u Sarajevu grijala na plin koji je plaćala gotovo 400 maraka mjesečno. Sada se grije na struju, no kako kaže, zbog energetske krize strahuje šta je može dočekati u narednom periodu.

“Činjenica da je od novembra prošle godine išao plin gore rapidno, struja nije, a sad kako će biti ove zime, vjerujte malo sam skeptična. E, sad kako će biti na te konvektore, to ćemo vidjeti. Ja još malo imam strah kako će biti”, kaže ona.

Tri puta do sada poskupio je plin u Federaciji – u januaru, aprilu i julu, i sada nas, kako su saopćili iz Energoinvesta, očekuje i četvrto poskupljenje plina i to već početkom oktobra, kada se finalizira novi ugovor s Gazpromom.

Tada će biti i poznata nova cijena ovog energenta, koja će vrijediti do prvog januara. Što se tiče cijena plina, u RS one se barem u ovoj godini neće mijenjati, potvrđeno je za BHT1 iz Ministarstva energetike i rudarstva RS. I iz GAS-RESA su potvrdili da će doći do usklađivanja cijena, ali da neće bitno utjecati na promjene koje se dešavaju na tržištu.

“Energoinvest konstatno pravi analize i modele mogućih situacija, ali davanje tačnih informacija o cijenama u budućnosti, prije nego što nam to potvrdi Gazprom, nije moguće zbog svih poznatih okolnosti, ali prema svim prognozama i dalje se očekuje rast cijena”, dodali su iz te kompanije za uvoz plina u FBiH.

“Na osnovu podataka o kretanju cijena naftinih derivata na berzama u proteklom periodu, doći će do usklađivanja cijene za četvrti kvartal ove godine. Ovo su redovne ugovorne promjene cijene prirodnog gasa i nisu vezane ni za kakvu novu okolnost ili promjenu cijene od strane našeg dobavljača”, naveli su iz GAS-RES-a.

Budući da je Kanton Sarajevo najveći potrošač plina u Federaciji, Vlada Kantona je spremna učestvovati u subvencioniranju cijene plina i to samo za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. No, prvo se, kako su rekli, mora vidjeti koje će biti cijene plina, stvarni troškovi i, na kraju, koji procenat stanovništva će biti obuhvaćen subvencijom.

“Veoma nam je važno koje će biti cijene i plina i koje su cijene i ovih energenata i koji su to stvarni troškovi, da vidimo koji je to procenat koji možemo u ovom trenutku osigurati. Jedan dio će biti sigurno subvencioniran. Na neki način vidjet ćemo mogućnost i za ostale građane koji se griju na ostala alternativna goriva da to bude neki prag, ovisno o broju domaćinstava kojih ima. Ne možemo u ovom trenutku reći tačan obim, koja je to kategorija koja će biti obuhvaćena, ali nastojat ćemo da taj prag bude što veći”, kazao je ministar komunalne privrede i prostornog uređenja KS Enver Hadžiahmetović.

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo osigurala je neophodne rezerve alternativnih goriva – lož ulja i mazuta.

“Do početka grijne sezone svi naši kapaciteti će biti popunjeni i poruka građanima, dakle, ukoliko ne bude plina grijat ćemo se na altrenativna goriva”, dodaje Hadžiahmetović.

Ono što može biti problem za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu je transport plina koji ide preko Bugarske i, ukoliko bi Rusija prekinula dotok plina toj državi, pitanje je da li bi to ugrozilo i distribuciju prema našoj zemlji. Pitanje je i koliko dovoljno imamo rezervi tih alternativnih goriva. prneosi “Radiosarajevo“.

