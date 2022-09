Bećirović se oglasio o napuštanju debate: Ja se ne libim pojaviti, sjesti za sto i zauzeti stav

“Večeras sam došao na sučeljavanje sa protukandidatom Bakirom Izetbegovićem. To sam obećao još u junu uvaženom novinaru Amiru Zukiću i održao sam riječ. Nažalost, Bakir je odbio sučeljavanje kao što je to činio i u prethodnim kampanjama”, rekao je on.

Napomenuo je da je 2014. Izetbegović pobijedio, a da nije učestvovao ni na jednoj televizijskoj debati.

“Ne želim ponavljati grešku opozicionih kandidata iz prethodnih kampanja i igrati na pomoćnom terenu. Zbog nedolaska Bakira napustio sam studio N1 televizije”, napisao je.

Međutim, svojim potezom je ponizio kandidata Mirsada Hadžikadića, koji je došao na debatu, a čijih glasača je imao podršku.

“Zna se da sve ankete pokazuju da je ovo utrka između Bakira i mene, iako poštujem i gospodina Hadžikadića. Bakir je opet procijenio da ne treba doći. Čekamo Bakira Izetbegovića. Podsjećam, Džaferović je dobio izbore 2018. godine sa razlikom od tri procenta. Hadžikadić je 2018. dobio deset procenata. Ja se sada nadam da pet ili šest procenata Hadžikadića neće odlučiti izbore 2022. godine”, naveo je Bećirović. prneosi “Klix“.

“Nepojavljivanje Bakira Izetbegovića na N1 televiziji – mediju koji je prepoznat kao nepristrasan i neutralan, a koji zbog toga trpi strašne posljedice zbog odluka kadrova SDA – dovoljno govori o hrabrosti kandidata SDA za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Za razliku od njega, ja se ne libim pojaviti, sjesti za stol i zauzeti jasan stav o pitanjima koja se tiču interesa naše zemlje”, zaključio je objašnjenje.

