Mirvad Kurić se zahvalio sarajevskim taksistima: U pandemiji besplatno vozili lijekove građanima

Nosilac liste SBB-a za Skupštinu Kantona Sarajevo Mirvad Kurić učestvovao je u debati kandidata za entitetski i kantonalni nivo u emisiji “Novi dan” N1 televizije.

On je tom prilikom predstavio program SBB-a, govorio je o čistoći u Kantonu Sarajevo, putnoj infrastrukturi i brojnim drugim temama te zahvalio se taksistima koji su pomagali u teškim vremenima pandemije.

Upitan šta je glavni adut SBB-a kazao je da su svi problemi podjednako važni te se osvrnuo na problem deponije Smiljevići.

Najjači adut kampanje aktuelne Vlade KS je bila čistoća grada Sarajeva i nažalost ona se nije desila u Kantonu Sarajevo. Veliki problem je deponija Smiljevići koja jednostavno povlači sve ostalo. Mi smo stava da se deponija Smiljevići može urediti. Ja sam bio gore prije par godina i mnogi građani ne znaju kakvi su zdravstveni kartoni ljudi na Smiljevićima, Zabrđu, kako ljudi žive gore – kazao je Kurić.

Mehaničko-biološko postrojenje

Dodao je da nema sluha i vizije da se to uredi.

Potrebno je da postoji jedno mehaničko-biološko postrojenje koje bi uredilo to. 200.000 tona otpada godišnje ide na deponiju Smiljevići. Ja vam garantujem da ako se nastavi odlagati otpad u narednih četiri ili pet godina na Smiljevićima neće moći više ta deponija izdržati.

Upitan od strane novinarke da li postoji rješenje, kazao je:

– Ja konkretno želim da kažem šta je rješenje i šta eksperti i razni elaborati kažu, a to je izgradnja mehaničkog I biološkog postrojenja. Sad postoji i gorivo za cementare – RDF, ko se bavi tim zna o čemu je riječ. To koriste cementare u Kaknju i Lukavcu. Njima je godišnje potrebno 50.000 tona za proizvodnju cementa. Procjena od strane stručnjaka je 30 posto od otpada, to jest od 200.000 tona dobijate 30 posto, znači 60.000 tona dobijete RDF-a koji dajete Lukavcu i Kaknju, koji sad uvoze tu materiju.

Smatra da bi se time riješio problem.

– Rađeni su prečišćivači u Smiljevićima, ali je stalno začepljen i on sada ide u Bosnu. Poenta je vizije, ako želite da riješite, to će biti urađeno. Procjena je da do 70 miliona KM košta to postrojenje. Ja sam siguran da bi Federacija učestvovala, kao i brojne međunarodne organizacije, Kanton Sarajevo, a dobrim djelo i Općina Novi Grad da se to jednom riješi. Ne možete vam opet najveći adut biti „Za čist grad Sarajevo“, ako je vaš kontejner pun u Sarajevu, da bude puno kontejnera u Briselu. To je malo neozbiljno – mišljenja je Kurić.

Lex specialis o eksproprijaciji

Kurić je govorio i putnoj infrastrukturi.

– Nastavljamo konkretne stvari koje smo bili započeli da radimo. Vi se sjećate 2019. godine na inicijativu SBB-a mi smo imali sastanke svakog četvrtka, svake sedmice. Na našu inicijativu tu su bili i premijer i resorni ministar, direktor Zavoda za izgradnju, Zavoda za planiranje, direktor Direkcije za puteve i svake sedmice je bio brifing šta ćemo raditi naredne sedmice. Bili su tu pravobranilaštvo i pravni tim da to sve zaštiti. Mi smo to pokrenuli 2019. godine, došla je i vlada Marija Nenadića, koja je još veći zamah uzela po tom pitanju, a poslije toga je sve stalo – kazao je Kurić.

Kao krivca zašto je to stalo vidi kantonalnu Vladu.

– Mi smo tada imali, a nismo to javno iznosili, nekih nesuglasica oko pojedinih zakona u Šestorci, a sada ćemo insistirati da se donese zakon lex specialis o eksproprijaciji na Prvoj transverzali. Vi ste riješili problem. Legalne objekte platiti po realnoj cijeni i to je to. Ovdje je pitanje operative. Ovo je vrlo jednostavno. Imali smo problema oko eksproprijacije na Prvoj transverzali. Imate opstrukciju i u pojedinim institucijama u KS, kada je neko s nekim i negdje i ne želi da to dira. Ne bi ovo ni do ovdje došlo da se mi nismo toliko angažirali oko toga – rekao je nosilac liste SBB-a za Skupštinu Kantona Sarajevo.

Mišljenja je da će takav zakon donijeti mnogo prohodniji prolaz za izgradnju Prve transverzale i svih ostalih saobraćajnica.

– Neki tada u Šestorci nisu htjeli takvu vrstu zakona, ali nadam se da su sada shvatili da je to neminovno i da se bez toga ne može dalje. Stalno se neko pravda da ne može nešto, može ako imate adekvatan i jasan zakon sve može – poručio je Kurić.

Novinarka je kazala da SBB stalno istiže značaj Prve transverzale, pa je upitala Kurića da li je moguće nešto drugačije koaliranje:

– Ja govorim o programima, dajte da razgovaramo, nismo samo koalicioni partneri da bi dizali ruke u skupštinama i parlamentima. Koalicioni partneri smo da razgovaramo i da se uvažavamo. Da prihvatamo sugestije jedni od drugih, to je koalicioni partner, mislim da je i Trojka to shvatila – rekao je Kurić.

Linija prema Dobroševićima

Tema je bila i izgradnja tramvajske pruge. Upitan je da li je očekivao da će izgradili, a osvrnulo se i na vodosnabdijevanje i ugovore koji se spominju zbog netransparentnosti podataka, pa je upitan da li može on garantovati transparentnost.

– Naravno da mora biti transparentno. Ja stvarno ne znam razlog zašto se ne objave ti ugovori. Zašto ti ugovori nisu objavljeni na zvaničnim stranicama ili ministarstva Vlade ili Ureda za borbu protiv korupcije? Stvarno ne vidim razlog zašto to ne bi bilo objavljeno. Rokovi su probijeni. Vi morate biti servis građanima, bez obzira šta radite, kako radite. Morate biti mnogo operativniji, mnogo agilniji u onom što radite. Nije dovoljno samo reći. Ovdje su stalno neka obećanja „Mi ćemo ovo, mi ćemo ono“, a niko neće malo da se podigne i da kaže „Dajte ljudi to i to, u tom period, tada” – izjavio je Kurić.

Upitan je da li je moguće i kako poboljšati saradnju između zakonodavne i izvršne vlasti.

– Naravno da je moguće. Ako ste u izvršnoj vlasti vi imate parlamentarnu skupštinsku većinu i donosite odluke. Evo pogledajte sad trakavicu i priču stanovnika u Ahatovićima, Dobroševićima. Ja vam garantujem da ovaj problem stanovništva oko prijevoza se može srediti za pet minuta sastanka sa direktorom GRAS-a i direktorom Centrotransa. Dali ste licence nekim firmama, govorim hipotetički deset licenci. Na primjer, šest, sedam vam je profitabilnih, tri, četiri vam nisu profitabilne. Takav paket morate prihvatiti. Ako jedan učenik ima u Ahatovićima, Dobroševićima, autobus mora ići po njega, a samo je „Dajte linije koje nam se sviđaju, koje su profitabilne”. Ne može tako – jasno je poručio Kurić.

Šta će biti sa drugim dijelom izgradnje pruge?

Smatra Vlada KS mora odrediti kako se u tim slučajevima treba raditi, a osvrnuo se onda i na taksiste.

– Ja sam imao priliku i zahvaljujem se taksistima Sarajevo taxija i ne samo njima, nego svim taksistima koji su i u vrijeme korone pomagali građanima i donosili lijekove. Znate šta se dešavalo sad? Ja se stvarno svima njima ovom prilikom zahvaljujem. Oni su to radili u vrijeme prije godinu i nešto dana kada su enormno počele rasti cijene goriva. Tek su prije mjesec, mjesec i po dana podigli cijene. Znači oni su imali štetu – kazao je.

Kazao je da im se niko nije ni zahvalio niti je bilo nekih subvencija.

– Mnogo taksista je u vrijeme korone išlo besplatno. Ja znam lično, besplatno su dovozili lijekove našim sugrađanima. Ništa nisu naplaćivali. Ovo je sve izvodljivo, ako vi želite da budete malo agilniji, malo odgovorniji i naravno dal prihvatate kritiku. Morate prihvatiti kritiku kad je nešto usporeno. Ne napadam nikog, nego samo kažem da trebamo biti agilniji. Evo tramvajska pruga je tu, ali kad ćemo uraditi ovaj drugi dio? Da li je tačno da će sad druga faza biti od Marin Dvora biti kako smo rekli? Da li je tačno da ćemo opet morati zaustavljati jednu traku u gradu Sarajevu da bi se radile tramvajske stanice. To su pitanja koja se moraju odmah riješiti – zaključio je Kurić u emisiji Novi dan.

