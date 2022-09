SLADIĆ OTKRIO: LJETO NAM SE VRAĆA, ALI SMO SA TEMPERATURAMA OD 40 STEPENI ZAVRŠILI

Govorio je i o značaju padavina s obzirom na to da su suše sve učestalije. Sladić je rekao da je kiša trenutno potrebna svima kako bi došlo do ublažavanja meteorološke suše.

Koja je, tokom proteklog vikenda sa količinama padavina koje su zabilježene u većini dijelova Bosne i Hercegovine i iznad 30 litara po kvadratnom metru dobrodošle kao i to da se tlo natopi vlagom. Međutim, problem je s aspekta hidrološke suše koja je počela još početkom ove godine. Sa svakim manjkom padavina dolazili smo do situacija da u kombinaciji sa malom količinom snijega i kiše i sušnog ljeta imamo snižene vodostaje na području cijelog evropskog kontinenta. Naprimjer, Drava je srušila taj neslavni rekord za četiri centimetra. Također, osim suše koje imamo, naša jezera su postala pretopla. Naprimjer, temperatura Bohinjskog jezera ove godine je dostigla 27 stepeni kao da ste na moru – pojasnio je Sladić za N1.

Na pitanje da li će se možda u nekoj doglednoj budućnosti desiti da, shodno klimatskim promjenama, i godišnja doba “zamijene svoja mjesta”, Sladić je odgovorio:

Nama se često dešava da se veoma brzo iz zimskih jakni ‘prebacimo’ u majice kratkih rukava. To je bio slučaj ove, ali i proteklih godina. Krajem aprila kada je pao snijeg, mi smo već za 15 dana ‘uletjeli’ u pravi ljetni period. I takva situacija se faktički nastavila kroz juni koji je bio najtopliji među dosadašnjim mjerenjima. Zatim to je bilo i u julu, a većinom i u augustu koji je inače topliji nego ranije. Malo nam je sada pomogla ova kiša i to je dobro jer zbog suše imamo situaciju da će nam neke poljoprivredne kulture slabije roditi jer je kiša kasno došla. I ova kiša koja je pala je jako lijepo odgovarala ova blaga jesenja natapača, ali nije ona koja padne u kratkom vremenskom intervalu jer se sada dobro isušeno tlo ponaša kao asfaltna podloga što znači da ne upija vodu. Tako se nivo vode podiže i ako nemate slivnik sa strane upitno je gdje će ta voda otići i zato imamo česte pojave bujičnih poplava. A da je imalo vlažna zemlja ona bi lijepo propuštala vodu i to se upravo dešava kod ovih jesenjih natapača koje postepeno vlaže tlo – rekao je Sladić.

Dalje je Sladić ipak istakao da smo trenutno sigurni od velikih poplava te da su moguće samo one bujične na usko skoncentrisanom području.

Jedna stvar zbog kojhe možemo biti sigurni jeste to što su vodostaji niski. Polako se poboljšavaju, ali bez većih količina kiša ne možemo očekivati neki veći porast. Sada se sva voda s planina slila u niže područje, pa su se i hidroakumulacije poboljšale, ali sve je to kap kiše u velikom okeanu. Međutim, trebst će još zaista dosta kiše da bi se vodostaji vratili u normalu. Dešavalo se i ranije, međutim, sada su suše ve učestalije. To je pokazatelj klimatskih promjena kao i temperaturne oscilacije, tačnije, nagli pad sa visokih na niske temperature – dodao je.

Kada je riječ o vremenu u BiH u bliskoj budućnosti možemo očekivati sve učestalije suše, navodi Sladić dodajući da će se nakon dolaskom padavina boriti i sa nekim vidom bujica.

Dakle, mi ćemo se boriti za vodu, a sa druge strane ćemo se boriti i sa vodom. Tako da će naše područje imati turbulentne vremenske prilike i u narednim godinama koje dolaze, ali s druge strane, to ne očekuje samo BiH već će cijelo naše okruženje biti suočeno sa vremenskim (ne)prilikama. To su dugotrajni toplotni valovi koji će se zadržati tokom ljeta, zatim, se može desiti da će se biti i godina u kojoj će nas snijeg iznenaditi i biti veće količine padavina, a negdje će i izostajati. To su obrasci koji će dolaziti s vremena na vrijeme – naglasio je Sladić,piše Hayat

Ističe da je posljednji konkretan snijeg u BiH pao 2012. godine.

Neće se još dugo to desiti jer je bitno da se poklopi dosta parametara. U 2012. godini su se tako poklopili svi parametri i doprinijeli su da bude velika količina snijega. Takva se situacija dešava u svakih 100 godina. Prije je bio neki obrazac na svakih sedam godina da budu veće količine snijega, međutim, to se sada mijenja i imamo trend toplijih zima – istakao je meteorolog Nove BH.

Interesovalo nas je kada bismo to mogli očekivati prvi snijeg ove godine.

Ako pogledamo sezonske prognoze koje su radili Amerikanci, dakle, AccuWeather, ovaj prvi dio jeseni je topliji od prosjeka, ali u drugom dijelu bi se mogao već očekivati taj porast kada su u pitanju padavine i samim time to bi bile prve naznake za spuštanje hladnijeg zraka sa sjevera. Kada je trenutna prognoza u pitanju, imat ćemo još sunca i još ljetnih dana. Kada govorimo o povratku ljeta, on se vraća već od narednog vikenda, posebno drugog dana kada će biti prodor nešto toplijeg zraka sa jugozapada Evrope i samim time temperature bi mogle ići do 30 stepeni u Bosni, s tim da bi se u Hercegovini mogle očekivati i do 35 stepeni. Međutim, ne govorimo o temperaturama koje smo imali tokom juna, jula i jednog dijela augusta, što znači da smo sa temperaturama od 40 stepeni definitivno završili. Možemo reći da idemo polako ugodnijem ljetu, periodu za uživanje – poručio je Sladić.

Facebook komentari