Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro umjereno oblačno uz postepeno naoblačenje.

Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 23 °C,piše Slobodnabosna

