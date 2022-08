KUŠLAT KOD ZVORNIKA: KLANJAN DŽUMA-NAMAZ I PROUČENA DOVA ZA DOMOVINU

Muftija Fazlović je ukazao ovom prilikom na značaj strpljivosti i zahvalnosti u životu vjernika.

„Strpljivi i zahvalni Allahu Uzvišenom su čvrsto svojim stopama na pravom putu, na putu sveopćeg dobra, koji vodi Allahu. Oni imaju Allahovu pomoć i ljubav.

Ne može biti ispred ljudi, ne može biti predvodnik ljudi, onaj ko nema snagu strpljivosti i izdržljivosti, ko nije odlučan, i ko nije u imanu i u šukru“, kazao je muftija.

Naglasio je kako strpljivošću i zahvalnošću vjernici pokazuju snagu svoga imana i svoje duhovnosti.

„Ishod je u korist strpljivih, onih koji su svojom zahvalnošću, strpljivošću odlikovani, koji mole Uzvišenog Allaha za snagu svog duha i ličnosti.

A zar takvu snagu nisu pokazale generacije prije nas, naši preci, svi oni koji su se borili za ovu zemlju, ne čineći zulum i nepravdu nikome. Naši preci, kao i mi, uvijek su težili da budu dobre komšije sa svim ljudima, da poštuju svakog čovjeka kao Allahovo djelo. To je naš put, zauvijek. Ali, čuvat ćemo svoje dostojanstvo, po uzoru na one koji su ovdje živjeli prije nas“, naglasio je muftija Fazlović.

Ukazao je i na činjenicu da su vjernici današnjim okupljanjem na Kušlatu poslali poruku o značaju džemata i zajednice.



„Zahvalni smo Allahu, dž.š., što nam je pružio ovu priliku da se danas okupimo ovdje i obavimo ibadet, da prisustvujemo džematu na ovom mjestu. Tako je ovdje u Allahovoj kući, u džamiji na Kušlatu, u kojoj se Allahovo ime slavi i uzdiže, prema pouzdanim povijesnim svjedočanstvima, bilo već više od pet i po stoljeća. Tako je to bilo u vremenu koje je prolazilo, nema razloga da tako ne bude i u budućnosti ako Bog da“, poručio je, između ostalog, muftija Fazlović.

Nakon džuma-namaza, Dovu za domovinu je proučio hafiz Izet-ef. Salkanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajedice (MIZ) Zvornik.

Džamija Kušlat, izgrađena sredinom 15. stoljeća, nalazi se na stijeni visokoj 500 metara. Izgradili su je osmanlijski vojnici odmah po dolasku u Bosnu, i iz tog razloga se smatra prvom vojnom džamijom u našoj domovini.

Nakon što su je srpske snage zapalile u agresiji na Bosnu i Hercegovinu 1993. godine, džamija je obnovljena u izvornom obliku i na istom mjestu. Od njene obnove 2013. godine, nastavljena je tradicija iz ranijih vremena da se posljednji petak u mjesecu augustu u ovoj džamiji obavlja džuma-namaz.

