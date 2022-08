Ponovo loše vijesti za vozače u BiH: “Očekuje se blagi rast cijene dizela”

stakao je kako je unazad sedam do 10 dana uočen blagi rast barela što je jedan od indikatora da se može očekivati blagi rast cijene dizela. Dodao je kako cijena benzina treba ostati ista. Rast cijena u maloprodaji očekuje se u narednih 10 dana.

“Nemamo problema sa snabdijevanjem. Kada je u pitanju cjenovna politika, promjene su vidljive iz dana u dan. To se dešava unazad pola godine kako je počela kriza u Ukrajini. EU će svojim odlukama, a tiče se paketa sankcija, vjerovatno reorganizovati način distribucije naftnih derivata i doći će do globalnih poremećaja. S obzirom da mi nismo u EU možda imamo prednost, ali distributeri će to osjetiti u finansijskom smislu”, rekao je Trišić, prenosi N1.

Podsjetio je kako su vlade entiteta RS i FBiH donijele odluku o ograničenju marži na naftne derivate te poručio kako “nema nekontrolisanih cijena”.

“Barel je samo jedna indikator, finansijska tržišta su još dva prema kojima možete vidjeti u kom pravcu idu ta kretanja”, dodao je.

Troškovi uvoza dizela su porasli jer distributeri sada uvoze iz Hrvatske s obzirom da je Srbija donijela zabranu izvoza zbog novonastale situacije.

“Otvoreni Balkan je za nas primarni cilj iz tog razloga jer marže su malene, a operativni troškovi rastu konstantno. Nemamo ništa drugačiju situaciju do ostalih zemalja i kompanija u regionu. “, istakao je.

