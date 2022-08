Hrvatski medij: U Neumu promet vozila pao za 63 posto. Evo gdje su sad gužve

U špici turističke sezone HAC je prošlog vikenda oborio sve zabilježene rekorde broja vozila na hrvatskim prometnicama. Bio je to vikend s najvećim brojem vozila u historiji HAC-a, promet veći čak osam posto u odnosu na dosad rekordnu 2019. godinu, piše Slobodna Dalmacija.

Dio toga prometa stigao je i u Dubrovačko neretvansku županiju gdje su do sada nezabilježene kolone bile su na graničnim prijelazima s Crnom Gorom, na Pelješcu i Korčuli. Istovremeno, sasvim su nestale duge kilometarske kolone kroz Neum. Otvaranje Pelješkog mosta očito ih je preselilo na druge dijelove Dubrovačko neretvanske županije.

“Proteklog vikenda posebno je dramatično bilo na graničnim prelazima Karasovići i Vitaljina prema Crnoj Gori. Kilometarske kolone su bile sve do Grude i kroz selo Vitaljinu. Nešto što domaća čeljad još nije doživjela.

Kažu kako su u vozilima koja su čekala prijeći državnu granicu uglavnom bili građani Albanije i Kosova koji su krenuli iz zemalja EU ka svojim matičnim zemljama. U vozilima su bile brojne porodice koje krenuvši na godišnje odmore nisu računali na višesatna čekanja na granici. Na Karasovićima su pored osobnih auta u koloni bili i brojni kamioni i turistički autobusi”, piše Slobodna Dalmacija.

Hrvatski policajci kažu kako ovakve gužve do sada nisu vidjeli, a evo kako je to izgledalo u službenim brojkama. Preko graničnih prijelaza Karasovići i Vitaljina (ulaz i izlaz) je prošli vikend, od 29. do 31. srpnja 2022., prošlo ukupno 74.921 putnika (3.715 državljana RH, 32.459 državljana EU i 38.747 državljana trećih zemalja) te 21.847 vozila (2.483 vozila RH, 12.490 vozila EU i 6.874 vozila trećih zemalja).

Isti taj vikend prošle godine, od 30. jula 2021. do 1. augusta 2021., je prošlo ukupno 55.644 putnika (2.965 državljana RH, 23.043 državljana EU i 29.636 državljana trećih zemalja) te 17.511 vozila (2.121 vozila RH, 10.183 vozila EU i 5.207 vozila trećih zemalja).

Porast prometa ovaj vikend 2022. godine u odnosu na isti taj vikend 2021. godine je čak 35 posto putnika i čak 25 posto više vozila!

Vidjeti prelijepi Pelješki most, a bez zadržavanja i kontrole na graničnim prijelazima u Kleku i Zaton Dolima, za većinu putnika u tranzitu prema istočnoj granici Hrvatske bilo je čini se ‘obavezan đir‘. Sudeći prema evidencijskim podacima MUP-a gotovo polovica putnika prema jugu odlučila se na vožnju Pelješkim mostom.

Za vikend su, u odnosu na vikend prije otvaranja Pelješkog mosta, kroz Neum evidentirali pad prometa putnika za čak 47 posto i pad prometa vozila za 63 posto!

Preko graničnih prijelaza Klek i Zaton Doli (ulaz i izlaz) je prošli vikend, od 29. do 31. jula 2022., prošlo ukupno 42.796 putnika (12.148 državljana RH, 14.909 državljana EU i 15.739 državljana trećih zemalja) te 16.998 vozila (6.030 vozila RH, 5.044 vozila EU i 5.924 vozila trećih zemalja).

Isti taj vikend prošle godine, od 30. jula 2021. do 1. augusta 2021., je prošlo ukupno 103.456 putnika (25.797 državljana RH, 37.547 državljana EU i 40.112 državljana trećih zemalja) te 52.830 vozila (15.062 vozila RH, 26.357 vozila EU i 11.411 vozila trećih zemalja).

Vožnja preko Pelješkog mosta očito relaksira vozače pa im nisu smetale očekivane kolone auta kod Stona, zbog još nedovršene stonske obilaznice, piše Slobodna Dalmacija.

I načelnik tamošnje općine Vedran Antunica kaže kako je kolona bilo i ranije i bez Pelješkog mosta, zbog čega u špici sezone kroz Ston promet regulira policija.

