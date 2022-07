Harčenko: Rusija će uvijek podržati RS u vraćanju ovlaštenja

Bocan-Harčenko, koji je i nekadašnji ruski ambasador u BiH, napomenuo je da u BiH postoji Dejtonski sporazum koji predviđa visoka, neotuđiva ovlaštenja za entitete.

On je naglasio da će u akcijama očuvanja Srpske i njenih ovlaštenja Rusija uvijek podržati predstavnike srpskog entiteta, srpske članove Predsjedništva BiH, kao i direktne veze između Republike Srpske i Srbije, saradnju koju imaju Banjaluka i Beograd.

– Takav rad, takvu saradnju mi samo podržavamo i to je poznato. Uvijek smo spremni da pomognemo, između ostalog i ekonomski – rekao je Bocan-Harčenko za Sputnjik.

Govoreći o saradnji Rusije sa Srbijom, Bocan-Harčenko je istakao da će ona biti nastavljena ubrzanim tempom, prevazilazeći teškoće. On je napomenuo da se nastavlja snabdijevanje Srbije gasom po trenutno najpovoljnijim uslovima.

On je ukazao na principijelan stav Srbije da se ne priključi i ne prihvati sankcije kolektivnog Zapada ili EU, te naglasio da postoji snažna nada, odnosno uvjerenost da će se ta principijelna orijentacija nastaviti.

– Bez obzira na pritisak Zapada na Srbiju koji prevazilazi sve granice pristojnosti i zdravog razuma, Srbija zadržava principijelni pristup. Prirodno da će se sve to uzeti u obzir i sve to stvara pretpostavke i temelj da bi se nadalje cijena gasa formirala na obostrano korisnim osnovama. To jest, ona će biti najbolja za Srbiju – u to sam uvjeren i u to niko ne treba da sumnja – dodao je on.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Bocan-Harčenko je ponovio da stav Rusije ostaje nepromijenjen i da neće priznati samoproglašeno Kosovo, te ukazao da postoje stvari koje krajnje otvoreno ilustruju nesposobnost Evropske unije da u potpunosti obavlja svoju ulogu posrednika.

On je naveo da sporazum u vezi sa zajednicom srpskih opština nije realizovan kako bi postojala mogućnost otvaranja kanala da Priština silom, koristeći kao paravan dijalog sa Beogradom, zapravo pokuša da uđe tamo sa specijalnim snagama, preduzima mjere za sve te poznate radnje kako bi uspostavila kontrolu i odatle istjerala Srbe.

Ruski ambasador je naglasio da, ako se pogleda stav Zapada o Kosovu i Krimu i Donbasu, to je takođe otvoreni i upadljiv primjer dvostrukih standarda i nepoštenja Zapada.

– I što se tiče priznanja Kosova, i što se tiče agresije NATO-a 1999. godine, sve su to primjeri dvostrukih standarda, samo ako to gledamo – istakao je Bocan-Harčenko.

