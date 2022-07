Šta stranci misle o najpoznatijem sarajevskom jelu: Postoje li slatki ćevapi i kako je prošao pokušaj rezanja somuna nožem

Stranci u Bosni i Hercegovini i ćevapi – uvijek je to bila zanimljiva veza. Za one koji posjete našu zemlju to je nešto sasvim novo, a za nas prilika da se pokažemo na djelu jelom kojim se ponosimo.

Svojevremeno, podsjetimo, na listi najboljih stotinu jela u svijetu „Taste Atlasa“, prema raznim kriterijima, svoje mjesto u vrhu – na 13. poziciji, pronašli su i bosanski ćevapi. Ovdje ćemo reći, s pravom. Nije uzalud, jer su i komšije htjele prisvojiti ćevap kao svoj.

Sarajevski ugostitelji često strancima pokušavaju objasniti šta je ćevap, a nailaze na različita pitanja. Kažu da je jednom neki putnik namjernik na Baščaršiji zatražio slatki ćevap, ali teško da je to jedina anegdota koja se veže za ovo jelo.

U „Zmaju“, jednoj od najpopularnijih sarajevskih ćevabdžinica, navikli su na rad sa strancima. Nekada ih pitanja dobro zabave, ali, kako kažu, najbitnije je da gosti odu zadovoljni, a nakon što pojedu ćevape, malo je onih koji nisu.

Zabavna pitanja

– Najviše traže ćevape, kada naruče „desetku“, ne pojedu sve, ostane 6-7 komada. Prvo se čude veličini naših ćevapa, najčešće ih ne razlikuju od sudžukica, to je njima isto – rekao je Safet Aljović, vlasnik ćevabdžinice „Zmaj“.

Kako kaže, imao je mnogo anegdota, ali uvijek mu je simpatično kako stranci jedu.

– Režu somun nožem, što je nama, Bosancima, smiješno. Pa im pokažemo kako mi to ovdje „slatko“ rukama jedemo. Oni nas pokušavaju oponašati, a to bude još smješnije – kazao je Aljović.

Simpatično mu je, dodao je, kada pokušavaju izgovoriti riječ “ćevap”. Aljović kaže da ih posebno zanimaju priprema i proces pravljenja pa neki traže da uđu u kuhinju i gledaju kako se on prži.

– Volimo sve goste, ali sa strancima je najzanimljivije. Jedan je, čak, ćevape nabadao na čačkalicu pa jeo – rekao je kroz smijeh vlasnik „Zmaja“.

Pitali smo i turiste šta je to posebno kad su ćevapi u pitanju. Karen Solim (Caren Sollim) iz Nizozemske došla je u Sarajevo na tri dana. Iako kaže da mesne proizvode jede rijetko, ćevapima, ipak, nije odoljela.

– Naručila sam veliku porciju s ljutom salatom jer ne volim luk. Stomak je pun, preukusno jelo. Ćevapi trebaju biti brend ovog grada. Brojni moji prijatelji, koji vole meso, a koji su posjetili BiH, žale što nisu rođeni tu, da svaki dan mogu jesti ćevape. Najbolje od svega je što se nađu na stolu čim izgovorite narudžbu. Ne trebate čekati sat. Osim ćevapa, probala sam domaću zeljanicu, a volim i sarmice – kazala je Solim.



Puno luka i jogurta

Bunut je sa svojom porodicom posjetila ćevabdžinicu „Željo 3“

Pinar Bunut iz Turske, od svih bosanskih jela za koja smatra da su prave delicije, najviše voli ćevape s mnogo luka i jogurta u ćevabdžinici „Željo 3“.

– Ispričali su mi lokalnu šalu o luku i ćevapima, kada Mujo kaže ženi: „Osjetiš luk da smrdi iz usta, a 10 ćevapa na osjetiš.“ Volim bosanski humor. Ćevapi su najbolje jelo koje možete probati na Baščaršiji, tako su posebno napravljeni, ali mislim da bi, bez luka i jogurta, imali drugačiji ukus. Posebna čar je kad, nakon šetnje Baščaršijom, sjednete u baštu i čekate svoju porciju ćevapa – navela je Bunut.

