U BiH sredinom sedmice stiže novi toplotni val, najtoplije za vikend

Na prostoru Bosne i Hercegovine, prema trenutno raspoloživim sinoptičkim kartama, do kraja mjeseca preovladavaće sunčano i suho vrijeme uz veoma malu oblačnost i visoke temperature zraka.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, temperature će ove sedmice biti u porastu.

“Od sredine sedmice uz novi toplotni val ove godine, dani bi mogli biti teže podnošljivi. Vrhunac toplinskog vala očekuje se za dane vikenda”, ističu iz FHMZ-a.

Izraženije vrijednosti temperatura prognoziraju se na jugu Hercegovine, a u centralnim područjima Bosne uz nešto niže dnevne temperature izvjesna je do petka svježina u jutarnjim satima.

Minimalne jutarnje temperature zraka variraće od 15 do 22 stepena u Bosni, na jugu zemlje do 26. Najviše dnevne temperature između 32 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena.

“Visoke temperature i visok indeks UV zračenja može štetno djelovati na zdravlje stanovništva. Također, visoke temperature, suh zrak i mala vlažnost pogodavaće nastanku požara. Preporuka za javnost je da se redovno prate obavještenja i upozorenja (Meteoalarm) Federalnog hidrometeorološkog zavoda i drugih nadležnih institucija i da se pridržava datih uputa”, ističu iz FHMZ-a.

Facebook komentari