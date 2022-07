Korona se ponovo vraća: Brzo se širi, ali nije agresivna

Najzastupljeniji su sojevi omikrona. Virus je modifikovan i sada izaziva blažu kliničku sliku, ali se daleko brže širi. Zbog mutacije ne prepoznaje antitijela koja su razvijena imunizacijom ili prebolovanjem koronavirusa.

Zaboravljeni “neprijatelj” COVID-19 ponovo se vraća. Bilježi se naglo povećanje novozaraženih u svijetu ali ipak situacija, kažu stručnjaci, nije dramatična. Virus je nekoliko puta mutirao i od novog zaražavanja niko nije zaštićen. Brzo se širi, ali nije agresivan.

“Došlo je sigurno do brojnih modifikacija ili mutacija tog virusa, tako da danas govorimo o nekom novom soju koji izaziva daleko blažu kliničku sliku nego što je to bilo sa omikronom ili još blažu nego što je to bilo sa delta sojem”, kazao je Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci.

Epidemiolozi prate težinu kliničke slike, stopu hospitalizacije i širenje virusa. Iako je broj pozitivnih u porastu, izostaje teža klinička slika. Javljaju se blagi simptomi curenje nosa, blaga temperatura.

Nina Rodić, načelnik Službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo RS kazala je: “Možemo reći da je došlo do porasta pozitivnih osoba, ali da možemo govoriti o nekom novom talasu o nekoj težini tog talasa, to je sada nemoguće znati. Ono što je dobro i pozitivno je da su ljudi sa blagim kliničkim slikama”.

Dominantne su 2 varijante omikron soja BA. 4 i BA. 5. U nekoliko zemalja svijeta pojavila se i treća varijanta omikrona nazvana “Kentaur”. To znači da antitijela stečena od ranijih sojeva nisu zaštita od dominantnih podvarijanti. Sve to građane ne plaši mnogo. Kažu, naučili smo živjeti s virusom.

Zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini već dvije godine se suočavaju sa većim brojem pacijenata i reorganizacijom rada. Ne očekuje se veliki pritisak zbog kraćeg zadržavanja pacijenata na liječenju. Spremni su i za “sedmi talas”.

Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a RS kazao je: “Da li će biti u onom obliku kakav je bio, ali će sigurno biti porast oboljelih i vjerovatno će i naša ministarstva, ali i Svjetska zdravstvena organizacija dati nove preporuke, a i mi pratimo šta se dešava u svijetu”.

Broj novozaraženih u Italiji, Španiji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj svaki dan drastično se povećava. U Austriji je zabilježeno više od 15 000 zaraženih samo u posljednja 24 sata. U našoj zemlji sutuacija nije zabrinjavajuća. Zabilježeno je 169 novozaraženih od 631 laboratorijskog uzorka, piše BHRT.

