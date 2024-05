Blokatori dijete: Spisak namirnica zbog kojih nikako ne možete da smršate

Tjestenina

Bolonjeze, tortilje, makarone… hrana koju toliko volite je bogata ugljenim hidratima. Ugljeni hidrati mogu biti dobri, ali ako se konzumiraju u velikim količinama, mogu uzrokovati nekoliko problema. Na primjer, studija na 117.366 ljudi pokazala je da veliki unos ugljenih hidrata može povećati rizik od srčanih bolesti. Takođe može povisiti nivo šećera u krvi, što značajno otežava mršavljenje, piše Danas.rs.

Dijetalni sokovi

Obožavate gazirane sokove i ne možete ih se baš odreći? Mislite da je odlična ideja odabrati dijetalnu verziju? Nažalost, nije baš tako. Dijetni sokovi imaju manje šećera, ali pokazalo se da je šećer zamijenjen zaslađivačima, poput aspartama, ciklamata i saharina.

Isto tako, dijetalni gazirani napici povezani su s različitim bolestima: dijabetesom tip 2, visokim krvnim pritiskom i bolestima srca.

Instant rezanci

Jedna porcija rezanaca sadrži do 861 mg natrijuma, a ako pojedete cijelo pakovanje, to se udvostručuje na gotovo 1.722 mg. A visok unos natrijuma može uzrokovati razne probleme kod ljudi koji su osjetljivi na so. Posebno je opasno to što takve osobe imaju rizik od visokog krvnog pritiska.

Isto tako, dokazano je da smanjenje unosa natrijuma smanjuje rizik od kardiovaskularnih problema za 30 odsto i svakako treba da budu na listi namirnica koje treba da izbjegavate kada pokušavate da smršate.

Većina voćnih sokova

Ako želite da smršate, držite se podalje od voćnih sokova. Iako se mogu činiti kao odličan način unosa vitamina, većina ih je dosta prerađena i sadrži puno šećera. Ako pak ne možete da zamislite svoj dan bez voćnog soka, najbolje je da ih napravite sami,piše N1

Koju hranu nikad ne bi trebalo da jedete ako hoćete da smršate:

Prerađeno meso

Brza hrana

Čips i ostale slane grickalice

Bijeli hljeb

Gazirana pića.

