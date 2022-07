Visoki predstavnik najavio angažovanje kada je riječ o udžbenicima historije

On je dodao da će u narednom periodu biti angažovan kada su u pitanju udžbenici istorije u BiH.

“Bilo bi mi draže da je Parlamentarna Skupština BiH donijela takav zakon koji ispunjava standarde. Ko god želi ovo opravdati, ili glorificirati, treba ga sankcionisati krivično”, rekao je Schmidt.

On je naglasio da se ovdje ne govori o diskusiji, već o poštovanju žrtava. On je dodao da mu je problematično to što srpska djeca u Republici Srpskoj, ali i djeca različitih nacionalnosti imaju različte programe iz Istorije.

“Ja dolazim iz zamlje, i znam da je to neophodno, i zbog toga ću u narednom periodu moći ljudi očekivati da se jače angažiram”, rekao je visoki predstavnik.

Odgovarajući na pitanje novinarke N1 Emele Burdžović da li će stajati iza zakona kojeg je ranije nametnuo Valentin Inzko, Schmit je kratko odgovorio.

“Čujem kako od državnog tužioca, ali i od ljudi iz Srebrenici, da su neki postali malo uzdržaniji, ali ovdje još uvijek je ostalo da se progone, istražuju prekršaji i zločini, ne može neko glorificirati Mladića i nositi cvijeće na neki spomenik, i da misli da neće ništa da se dogodi”, rekao je Schmidt.

Na koncu Schmit je zaključio da pruža ruku kako bi se zajedno razgovaralo o istoriji. On je dodao da ljudi rođeni u različitim periodima moraju moći razgovarati o tome šta se dogodilo, piše N1.

