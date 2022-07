Temperaturna karta Evrope: Evo kada se vraćaju vrućine u BiH

“Poslije podne postupan prestanak padavina i djelimično razvedravanje. U Hercegovini uglavnom pretežno sunčano.Vjetar umjeren na momente i pojačan sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 23, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni”, kažu iz FHMZ-a.

U nedjelju će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima nešto više oblaka se očekuje u Bosni.

“Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni”, navedeno je u vremenskoj prognozi.

U ponedjeljak u Bosni umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni.

Istovremeno, meteorološki servis Severe Weather Europe objavio je prognozu za Evropu do kraja ljeta. Najavljuju povratak vrućina tokom treće sedmice jula, a kako pišu, taj toplinski val potrajat će i sve do početka augusta. prenosi klix

Facebook komentari