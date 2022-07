Aida Terzić iz Hurgade: U Egiptu ljetujem više od 20 godina, portali lažu, ajkula ženu zamijenila sa fokom

Aida Terzić, direktorica turističke agencije Relax Tours, javila se iz ljetovališta Hurgada u Egiptu, kazavši “kako su sve plaže otvorene, te da ne zna zašto su pojedini portali prenijeli lažnu informaciju o njihovom zatvaranju”.

Podsjetimo, proteklog vikenda u napadima ajkule u mjestu Sal Hašiš u blizini Hurgade, saopćilo je egipatsko Ministarstvo za zaštitu životne sredine, poginule su dvije žene. Snimak sa plaže koji su snimili turisti proširio se društvenim mrežama brzinom svjetlosti, piše Crna-hronika.

– Potpuna je laž da su plaže zatvorene. Trenutno se nalazim u uvali koja se nalazi pored one gdje se desio napad ajkule na ženu iza 18 sati kada je plivanje zabranjeno i vidljivost slaba i kada je moguće da će vas životinja zamijeniti za neku svoju hranu npr. foku – kaže Terzić.

Dodala je “kako ljetuje u Egiptu više od 20 godina te da je znala u Šarm el Šeiku organizirati ture u uvali gdje žive ajkule”.

– Neki ljudi su željeli roniti sa ajkulama, ali ih nismo vidjeli. Znam da mnogi zamišljaju kako ajkule plivaju oko nogu kupača, ali to nije tačno. Desi se napad kao na Karibima, Maldivima, u Australiji skoro svakodnevno, ovdje u Egiptu to je rijetkost. Sjećam se, to se desilo prije 13 godina. Tada su brodovi prevozili kurbane i izbacili su neko meso, pa je ajkula pošla za tim. Također, tada se napadnuta žena kupala nakon 18 sati i oko koraljnih grebena – priča Terzić.

Aida kaže “kako se svakodnevno kupa zajedno sa djecom bez ikakvog straha”.

– Kao što vidite, još je rano, sve porodice su tu sa djecom. Plaže su otvorene, a ja se nalazim u hotelu koji je u neposrednoj blizini napada ajkule. More je kristalno čisto, plavo, vidljivost dobra i nema brige – kazala je Terzić u videu objavljenom na svojoj Facebook stranici.

