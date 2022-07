Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

Tokom dana u Bosni postepen porast naoblake praćen kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno intenzivnijim padavinama i jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura do 27, a dnevna do 39°C.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana prestanak padavina i razvedravanje. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 26, a dnevna do 36°C.

U četvrtak prijepodne sunčano. Tokom poslijepodneva postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U kasnim večernjim satima kiša se očekuje na krajnjem sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura do 26, a dnevna do 36°C.

