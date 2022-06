Evo kakvo nas vrijeme očekuje do ponedjeljka

Poslijepodne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura do 24, a dnevna do 40°C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura do 24, a dnevna do 42°C.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Polijepodne lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura do 23, a dnevna do 38°C,prenosi Slobodnabosna

U nedjelju sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura do 24, a dnevna do 40°C.

