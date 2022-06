Danas vrhunac toplotnog vala: Temperature idu do 40 stepeni

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna temperatura oko 35 steoeni.

Za četvrtak je najavljeno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u sjeveroistočnim i centralnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 17 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva, u svjereoistočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.

Prvog dana vikenda očekuje se umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno vrijeme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni,pišu Vijesti

Facebook komentari