Vreo dan pred nama: Objavljena prognoza do srijede – evo kad se vraća kiša

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 8; Sokolac 12; Bugojno 14; Sarajevo 15; Banja Luka, Bihać, Doboj, Livno, Sanski Most i Tuzla 16; Prijedor i Zenica 17; Gradačac 18; Grude 20; Trebinje 22; Mostar 23°C.

Temperatura mora je 25 stepeni.

Bioprognoza: Nastavlja se period povoljnijih biometeoroloških prilika. Stabilno i sunčano vrijeme ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene u prvom dijelu dana, tokom poslijepodneva preporučljivo je biti oprezniji i djelimično reducirati aktivnosti. Vrijednosti UV indeksa će u cijeloj zemlji biti vrlo visoke, stoga je neophodno izbjegavati duže boravke na suncu i provoditi mjere zaštite.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C. U Sarajevu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C.

U utorak u jutarnjim satima se očekuje prolazno naoblačenje koje će usloviti pljuskove sa grmljavinom uglavnom u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.

U srijedu preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim satima u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prneosi “Novi“.

