Konaković, Forto i Magazinović ohrabreni nakon sastanka sa Escobarom

Nakon sastanka novinarima su se obratili Edin Forto, predsjednik Naše stranke, Elmedin Konaković predsjednik NIP-a i Saša Magazinović iz SDP-a.

“Ključne poruke koje su SAD upracvo poslale je da se raduju novoj generaciji političara koji će ovu zemlju povesti naprijed. Jaku, izrazito jaku opredjeljenost SAD-a ka Bosni i Hercegovini njenoj stabilnosti i njenom putu ka EU. Suštinski ono što smo danas čuli je ohrabrujuće i dugoročno i kratkoročno u smislu stavbilnosti u ovoj godini kada imamo izbore i da ćemo dobiti priliku da se izborimo za ono za šta se bori ova grupa stranaka.” kazao je Forto novinarima nakon sastanaka.

Saša Magazinović iz SDP-a kazao je da borba protiv korpucije bila jedna od tema.

“Sastanak je imao dva dijela, jedan koji nije za javnost i drugi o kome možemo govoriti. Posebno bih naglasio kao temu sastanaka podršku za one koji se bore protiv korupcije, posebno one institucionalne. Živimo u vrijeme kada se građani razlikuju u političkim preferencijama ali svi su spremni reći da je u ovoj zemlji problem nedostatak borbe protiv korupcije posebno one institucionalne. Kao vrlo pozitivan primjer je navedeno ono što radi Vlada Kantona Sarajevo.” rekao je Magazainović.

Novinarima se obratio Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde.

“Svjedočimo koliko je nažalost ono što se dešava u Ukrajini, agresija na Ukrajinu, vratilo pozornost i pažnju najvećih svjetskih igrača prije svega EU koja se napokon razbudila i maeričke administracije koja je istina bila uključena u neke procese ali ne ovoliko koliko sada, kada vidite da State Department imenuje posebne predstavnike za posebne oblasti u BiH. Moram reći da nas to kao ljude koji su svjesni geopolitičke situacije ohrabruje. Dolazak gospodina Escobara i svih ljudi u ime američke države garantuje da ćemo se lakše izboriti sa problemima.

Razgovarali smo o sankcijama koje su ovog puta direktno upućene ka onima koji blokiraju procese, koji imaju secesionističke namjere ali i ka onima koji su prepoznati kao lideri korupcije u BiH, što nas naravno raduje jer se radi o ljudima koje možemo zvati patriotima ali istovremeno i lopovima. Laska nam kada neko u moru problema prepozna ono što mi radimo u KS”, kazao je Konaković. prneosi “N1“.

