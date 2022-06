OD SUTRA KIŠA I PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: MOGUĆE BUJIČNE POPLAVE, TEMPERATURE ZNATNO NIŽE

To će biti samo uvod u ono što nam slijedi od srijede. Od srijede pa do vikenda nalazit ćemo se pod uticajem visinskog ciklona koji će nam donijeti lokalno obilnije padavine. Obzirom na slabo visinsko strujanje očekuje se obilnija kiša ili pljuskovi koji će se sporo kretati te bi u takvim okolnostima mogli prouzrokovati lokalno bujične poplave. U ovom periodu vjerovatno će cijela zemlja dobiti kišu, no one obilnije će biti samo lokalno. Uz sve to očekuje nas svježije vrijeme i predah od vrućine i sparine. prneosi “Hayat“.

