Velika promjena vremena u BiH. Pred vikend nas očekuje već 35 stepeni

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 11; Sokolac 12; Bugojno, Ivan-sedlo, Sarajevo i Srebrenica 13; Jajce, Široki Brijeg i Zenica 14; Doboj 15; Banja Luka, Drvar, Sanski Most, Tuzla i Zvornik 16; Bihać i Livno 17; Grude 18; Gradačac, Mostar i Trebinje 20°C.

Danas u Bosni dio prijepodneva sa maglom i niskom naoblakom po kotlinama u centralnim i istočnim područjima, Krajini i djelomično sjeveru Bosne. Razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom Bosne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29°C, na jugu do 31°C.

U kotlinskom dijelu Sarajeva dio prijepodneva sa maglom i niskom oblačnosti. Tokom dana će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima je moguć prolazan pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je relativno povoljna. Mada će povećana naoblaka i pljuskovi remetiti ugođaj i uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi, umjerene temperature, uz povremene sunčane intervale i periode stabilnijeg vremena tokom dana, ipak će povoljno djelovati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. U Hercegovini i Krajini biće ugodnije, uz više sunca.

Objavljena je prognoza do subote:

U četvrtak, 2.06.2022., u Bosni dio prijepodneva sa maglom i niskom naoblakom po kotlinama i uz riječne tokove. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu do 33°C.

U petak, 3.06.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima sa ponekim lokalnim pljuskom. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30°C, na jugu do 35°C.

U subotu, 4.06.2022., u Bosni i Hercegovini većinom umjerena naoblaka. U poslijepodnevnim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C, na jugu zemlje do 35°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prenosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari