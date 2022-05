Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

Poslijepodne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32°C.

U srijedu u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana porast naoblake, što ponegdje na sjeveru, sjeverozapadu i sjeveroistoku Bosne može usloviti pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 34°C.

U četvratk umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 24 do 33°C.

U petak pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 24 do 32°C.

