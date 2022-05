Čović: Cijenim što radi Milanović, a da nije Plenkovića u BiH ne bi došao Charles Michel

Michel u BiH dolazi danas gdje će se sastati sa Predsjedništvom BiH u Sarajevu. Sutra ujutru će s političkim liderima razgovarati u Delegaciji EU, a zatim odlazi u Mostar.

Čović je kazao i kako Michela ne bi bilo u BiH “da nije bilo Plenkovića”. On je to rekao odgovarajući na pitanje o tome da li HNS treba zauzeti stranu između hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

Treba podsjetiti da je ranije Milanović prvo kritikovao politiku i pristup Plenkovića zbog načina na koji se bori za Hrvate u BiH, ironično poručujući da sve što je uradio je ispolovanje da BiH posjeti predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel.

Potom je Milanović javno poručio da očekuje da se Čović i HNS oglase o tome da li podržavaju njegov pristup rješavanju tzv. hrvatskog pitanja u BiH, kroz blokadu pristupa Finske i Švedske NATO savezu.

“Mislim da je korisno da je predsjednik Vlade Republike Hrvatske svojim angažiranjem uspio osigurati da Michel bude na našem prostoru. Uvažavam i cijenim i sve što radi predsjednik Hrvatske. Katastrofalna bi greška bila na taj način promišljati o politici”, rekao je.

Zatim je iznio teme o kojima će razgovarati sa Michelom.

“Za mene je primarna sada provedba sporazuma iz Mostara. Još jednom ću ga upoznati sa sporazumom koji smo potpisali prije dvije godine u pratnji predstavnika međunarodne zajednice”, rekao je Čović.

Govoreći o novom dokumentu koji se pominje da će biti na stolu i koji se odnosi na dogovor o nastavku pregovora nakon izbora, Čović je rekao da “potpisivanje reda radi” njemu više ne treba, referirajući se na sporazum iz Mostara.

“Ne mogu od Michela ništa očekivati, ali ga mogu jako dobro informirati o Hrvatima u BiH”, kazao je Čović.

Jedna od tema sastanka bit će i finansiranje Općih izbora, a Čović poručuje kako će Michelu objasniti da ne blokiraju izdvajanje novca i ko blokira.

“Naravno da ću imati jako puno komentara zbog svega što se dešavalo ovih dana, kao dopunu pritiska jednog dijela sarajevskih i medija i političara koje prati i dio međunarodne zajednice, u djelu kako osigurati nelegitimni novac i slično. Vrlo jasno ću ukazati da je to nedopustivo. Ukazat ću i na to da oni koji rade to danas su zadnjih godinu ili tri četiri mjeseca radili pritisak na one koji su donosili budžet”, rekao je Čović.

Kazao je kako ga “posebno žalosti” pritisak koji prave Šefik Džaferović i Bisera Turković kroz državne institucije u svijetu. prneosi “Klix“.

Facebook komentari