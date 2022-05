“Velike sile BiH mogu izbrisati sa interneta u jednoj sekundi”

Kako bi sve mogao izgledati napad i koliko je važna cyber zaštita vladinih institucija i drugih kritičnih digitalnih infrastruktura? Za Novi dan govorili su Saša Mrdović, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i Saša Petrović, inspektor Federalne uprave policije.

“Jedan od razloga može biti i to da misle da smo mi laka meta”, kaže Mrdović šta bi to mogao biti razlog prijetnji BiH.

“Nema mjesta panici, mi nismo toliko bitni u geopolitičkom smislu ni informatičkom. Ja ću reći nažalost, nismo toliko umreženi kao velike zemlje, ali ima ključne infrastrukture gdje bi mi mogli osjetiti to ako je veći napad. Sa manjim bismo se mogli nositi”, kaže Petrović.

Kako izgleda cyber napad na kritičnu infrastrukturu?

“Napajanje energijom, hranom, prijevoz, to je kritična infrastruktura bez koje nema pružanja tih usluga. To je napad na sisteme dalekovoda, elektroprivrede itd. Ne mislim da su vlade kritična infrastruktura, to je ovo prvo. Ako nema hrane i vode, to je kritično. Ako bi prestali raditi ovi resursi, sve bi ostalo stalo”, govori Mrdović.

“Moramo znati sta je cyber napad. On zavisi od toga šta druga strana hoće. Imali smo cyber napada na kritičnu infrastrukturu i to smo odbili, ali ti napadi nisu bili jaki. Jedan takav napad smo imali na sistem Općine Centar Sarajevo. Niko nije mogao izvaditi dokumente, ali smo imali back up pa smo sistem uspjeli vratiti. Našli smo napadača iz Irana i sa njihovim cyber timom smo indentifikovali napadača”, ističe Petrović.

U Republici Srpskoj postoji zakon o kritičnoj infrastrukturi i imaju svoj CER tim. U Federaciji BiH je taj zakon još uvijek u pripremi. Ministarstvo odbrane BiH također ima svoj tim. Međutim, gosti su kazali da bi sve trebalo objediniti i imati jedan veliki tim koji bi mogao adekvatno reagovati na veće napade.

“Nakon ove najave napada na BiH kontaktirali su me samo novinari. Imamo probleme nadležnosti koja je komplikovana”, kaže Mrdović.

Petrović je istaao da su banke dobar primjer kako interno štite svoje sisteme. One moraju ispunjavati evropske standarde i imaju dobre timove za odbijanje cyber napada i zaštite svojih sistema.

“Ako nas odluče napasti, ugasit će nas”

“Cyber terorizam je napad jedne države na informacioni sistem druge države. Cyber terorizam je napad jedne države na kritičnu digitalnu infrastrukturu”, navode naši gosti. prneosi “N1“.

