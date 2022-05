PDP podržao Trivić za predsjednicu RS, podrška kandidatu SDS-a za Predsjedništvo

Borenović je rekao novinarima da je Glavni odbor utvrdio i potvrdio nosioce lista za sve izborne jedinice u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, osim Izborne jedinice broj dva.

“Donijeli smo danas odluku da ćemo podržati i kandidata za člana Predsjedništva koji će doći iz naše bratske opozicione stranke, Srpske demokratske stranke, u skladu sa dogovorom koji smo imali među ključnim opozicionim strankama”, rekao je Borenović.

US Inflation Slows in April for First Time Since August

Potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić rekla je da je Glavni odbor usvojio “Program obnove” prema kojem je cilj ove stranke da “prosječna plata u Republici Srpskoj bude 1.000 evra, prosječna penzija 500 evra, a zaposlenost iznosi 330.000 ljudi”.

“RS unutar BiH vidimo na evropskom putu. U ekonomskom i političkom smislu Republiku Srpsku vidimo pridruženu i uključenu u inicijativu Otvoreni Balkan”, rekla je Trivić.

Odgovarajući na pitanje novinara da li se svi iz SDS-a slažu sa njenom kandidaturom na predstojećim izborima, Trivić je rekla da nije stekla utisak da ima bilo kakvih problema sa tom strankom

Facebook komentari