Milanović (opet) opleo: Izetbegović je pokvaren, Komšić parazit… Hrvatska vojska riješila je blokadu Sarajeva!

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović održao je konferenciju za novinare u kojoj je ponovo iznio niz čudnih i šokantnih izjava. No, ovaj put objasnio je kako njegova izjava da “Hrvatska treba blokirati ulazak Finske u NATO dok se ne usvoje izmjene Izbornog zakona u BiH” nije ucjena već iznuda.

Za Bakira Izetbegovića rekao je da je “pakostan i pokvaren”, za Plenkovićevu vladu da je izdajnička, a Hrvoja Zekanovića je nazvao zlom Mary Poppins koja Hrvatima u BiH, kao zla dadilja, sipa rakiju u mlijeko.

Imao je “pohvale” i za američku administraciju, London i same Fince. Za Željka Komšića je indirektno rekao da je parazit. Milorad Pupovca je poredio sa Jesenjinom, prenosi N1.

“Krkani dinarski”

Na pitanje novinara o Plenkovićevom pozivu za sjednicu Nacionalnog vijeća sigurnost zbog rata u Ukrajini, kazao je da to nije razlog za sjednicu i pitao zbog čega se ne sazove sjednice zbog situacije u Bosni i Hercegovini.

– Kakva je to poruka – to su sami neki krkani dinarski, je l da? Ili je to njegovo biračko tijelo koje mu vjerovatno smrdi jer voli briselski parfem i vafle? Imamo izdajničku vladu. Finsak će opet biti pozvana, ali Finskai Švedska koja se tu skriva kao mali zeko, ne mogu postat članice NATO-a ukoliko sve strane ne ratificiraju sporazum, a tu je i Hrvatska. I onda idemo na prebrojavanje ne naci tipa već građanskog. Idemo na to ko je kupljen, recimo uskršnji Zvekanović (Hrvoje Zekanović, op.a.) kako će glasati. Čovjek šeta uokolo investore, radi za krafne, svaki vikend je bio u Hercegovini da bi te ljude anestezirao, lijevao rakiju u mlijeko kao zločesta dadilja, malo bebi da ne plaču. On je zla Mary Poppins. Ukrao nam je Uskrs – rekao je Milanović.

Na pitanje novinara koji je interes Hrvatske u izmjenama Izbornog zakona u BiH, odgovorio je ironično i napao novinara.

– Nikakav. Mislim da to treba sve raspustiti, stavit zemlju na ler, outsorsati, ustvari monetizirati, dati drugom da s time upravlja. Ovo Hrvata iz BiH prodati u roblje. Šta će nam to stvarno? Nemamo nikakav odgovor. Ako je to vaše pitanje, to je moj odgovor – kazao je.

Istakao je kako je “ucjena kazneno djelo s kojim se cilja na čast i ugled”, ali da je toga ovdje (Hrvatska, BiH, EU/Finska) u “slaboj ponudi”, ovo je “iznuda”.

– Ovdje se radi o konkretnom cilju kojim nešto uvjetujem – dodao je.

“Je li diplomacija riješila blokadu Sarajevu ili hrvatska vojska”

Naglasio je kako diplomacija nikada nije riješila ništa pa naveo primjere: “Je li diplomacija riješila blokadu Sarajeva ili hrvatska vojska, Pauk i Miodrag koji bi ostao bez svih pet nogu da ih ima? Je li diplomacija riješila Krajinu i okupaciju Hrvatske? Hrvatska diplomacija ovako rješava – Plenković pošalje Mary Poppins da nalije pet bačvi rakije u mlijeko i kaže ‘ ne možete promijeniti neke navike, to us zatucani Zapadnjaci, to su standardi, idemo dalje. Nova runda izbora. Nemojmo se sekirati, to su ipak samo Bosanci. Grozno”.

Kazao je kako su ga “natjerali da se ponaša na način na koji nije najponosniji” te da nema ništa protiv Finske za koju je potom malo kasnije rekao da je “država razmaženih i bogatih”. Za američku administraciju je rekao da ima mnogo “nekompetentnih”, a u Londonu da ima dosta “muljatora”,prenosi Depo

“Komšić i njegova družina koja parazitira”

Kada bi se riješio izborni zakon u BiH, najviše bi izgubila, kaže, uska klika i kamarila sarajevska, odnosno “Željko Komšić i njegova družina koji parazitiraju na hrvatskom glasu”.

– Bakir Izetbegović ne bi izgubio, onda je predstavnik Bošnjaka. Njegova tvrdnja da je BiH sigurna dok su džamije pune je čudna. Ne mislim da je Hrvatska sigurna ako su crkve pune. Izetbegović je pakostan i pokvaren, ali on neće izgubiti. U Hrvatskoj ako ćeš birati Srbina, moraš se deklarirati kao Srbin i gubiš pravo birati HDZ, HNS, Most itd. U BiH nije tako. Kada Finci govore o tim standardima, neka pogledaju svoje. Hajde da to primijenimo u BiH – zaključio je Milanović.

