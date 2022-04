Izetbegović: Komšić je za mene legitimni predstavnik izabran u skladu sa ustavom i zakonom

Dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović na današnjoj sjednici tog zakonodavnog tijela na kojem se na insistiranje Kluba hrvatskog naroda, odnosno izaslanika iz HDZ-a BiH razmatra hitnost donošenja izmjena Izbornog zakona BiH rekao je da je za njega Željko Komšić legitimni predstavnik izabran u skladu sa Ustavom i Izbornim zakonom BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

“Na svim pregovorima i razgovorima uz učešće naših prijatelja iz međunarodne zajednice, ali i stranaka koje su o tome raspravljale ja sam prevashodno pristao da razgovaram o implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. To legitimno predstavljanje je samo jedna od stvari koja se pominje. Očito da ja i Čović imamo drugačije viđenje legitimnog predstavljanja”, rekao je Izetbegović.

On je ovim reagirao na istup predsjedatelja Doma naroda PS BiH Dragana Čovića koji je obrazlažući inicijativu za hitnost izmjena Izbornog zakona BiH rekao kako je, između ostalog, do sada bilo niz inicijativa u protekle dvije godine, ali da se nije došlo do rješenja, te da HDZ BiH insistira na provedbi presuda Evropskog suda za ljudska prava, ali i “legitimnom predstavljanju u BiH”.

