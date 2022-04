Čović: Nema uslova za održavanje izbora, ovo je neviđena blokada bh. institucija

Naglasio je da mu je žao što danas nije mogla biti organizovana 10. hitna sjednica Doma naroda.

“Uvjeren sam da ovo što su kolege iz jednog dijela bošnjačkih stranaka uradili, s obzirom na to da je sjednici prisustvovalo 10 predstavnika u Domu naroda Parlamenta BiH, od toga pet predstavnika hrvatskog, četiri srpskog i jedan bošnjačkog naroda. S obzirom na to da ja to mogu doživjeti kao klasičnu blokadu institucija i država BiH ili opstrukciju rada Parlamenta na način kakav dosad nije viđen. Žao mi je što se to desilo i stoga smo mi danas, s obzirom na to da smo i ranije predvidjeli da će se desiti blokada, zakazali za sutra hitnu sjednicu u 10:00 sati sa istim dnevnim redom”, kazao je Čović.

Rekao je da je bio siguran da će se sjednica održati onda kada je i zakazana.

“Bez ublažavanja, ovo je neviđena blokada institucija BiH. Jer neko vrlo jasno pred sjednicu Doma naroda izađe i kaže jer mu se nešto ne sviđa na sjednici. Na sjednicu se izađe i kaže se šta ti se ne sviđa. Bio sam uvjeren da će danas biti ovdje svi i iznijeti svoje stavove. Naravno oni mogu biti različiti, može se glasati kako ko želi. Dao sam priliku za dogovor da stvorimo ambijent i jedan demokratski okvir da se izbori mogu održati kao takvi. Ja i dalje stojim iza toga da ne postoje formalno-pravni preduslovi da se opći izbori u BiH mogu održati, a to najbolje govori ponašanje kolega iz SDA i onih koji su ih pratili. To najbolje govori o tome šta se želi uraditi od BiH i u kakvu ona krizu ulazi”, poručio je Čović. prneosi “N1“.

