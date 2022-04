Rusi obavijestili Republiku Srpsku da je plin skuplji za 14,6 posto

Direktor “Gas Resa” Ljubo Glamočić rekao je za Glas Srpske da je cjenovnik za drugi kvartal u skladu sa potpisanim ugovorom još iz 2015. godine.

“Te cijene mijenjaju se samo kvartalno u skladu sa ugovorom. Također, cijene gase usklađuju se i sa cijenama naftnih derivata i njihovim kretanjem na berzi”, naveo je Glamočić.

Naveo je da su danas od Gazproma dobili prijedlog cijena za drugi kvartal koja je u odnosu na prvo tromjesečje uvećana za nešto manje od 15 posto.

“Došlo je rasta cijena. Ta cijena je usaglašena. Mi ćemo, s obzirom na status naših kupaca i da bi dali neki svoj skromni doprinos, ići sa nešto manjim povećanjem prema našim kupcima. To poskupljenje od strana nas iznosit će do 13 posto. U zavisnosti od kupca do kupca to će biti rast cijena za nekih 12,7 posto. Na taj način ćemo, ako ništa, podijeliti taj teret rast cijena energenta sa kupcima”, naveo je Glamočić.

On je naglasio da su za april uplatili avans po cijenama iz prvog kvartala.

“Mi radimo kao i u prethodnom periodu. Nema nikakvih promjena”, rekao je Glamočić i naglasio je da RS nastavlja gas da plaća Gazpromu u valuti euro kako je i i definisano potpisanim ugovorom.

Federacija BiH je još prije nekoliko dana saopštila da su cijene gasa od strane Gazproma prema tom entitetu povećane za 21,7 posto.

“Vlada njihova je dala saglasnost na taj cjenovnik, jer im je neuređen sistem. Vlada kod njih donosi sve odluke po tom pitanju”, naveo je Glamočić.

Republika Srpska ima sa Gazprom-exportom iz Peterburga potpisan ugovor o isporuci gasa do kraja maja. prneosi “Klix“.

