Borenović: Dodik ide u radikalizaciju stanja, želi da narod štiti njegovo bogatstvo

On je rekao da predstojeći skup BORS-a koji bi trebalo da bude organizovan u Banjoj Luci s ciljem “zaštite Republike Srpske” je u stvari stranački skup SNSD-a.

“Isključivi cilj tog skupa je da gurne narod i borce u zaštitu bogatstva i moći Milorada Dodika. Nema dileme da je to njihova (SNSD-ova) režija. Smišljeno idu u potpunu eskalaciju. Umjesto pregovora sa drugom stranom u cilju rješavanja otvorenih pitanja oni ciljano idu na kreiranje što većih tenzija. Umjesto mudre politike po ugledu na rukovodstvo Srbije oni neće da razgovaraju nego vuku poteze koji ne ostavljaju prostora za pronalazak rješenja”, rekao je Borenović.

Borenović je dodao da SNSD nije riješio nijedno od krupnih pitanja koja je otvorio, od pravosuđa, nadležnosti, imovine, OHR-a, nego da isključivo koristi ta pitanja za polarizovanje unutrašnjih prilika u entitetu, a da svakoga ko zagovara razuman pristup rješavanju tih problema naziva izdajnicima.

“Opravdano sumnjam da Dodik smišljeno ide u sukob jer je procijenio da mu sukob odgovara pred izbore. Nema govora o želji da riješi pitanja u srpskom interesu, jer ko želi zaštitu interesa taj nastupa mudro i razgovara, a ne zatvara vrata razgovorima”, istakao je Borenović.

“Republika Srpska ne može ostati bez imovine”

Upitan o interesu RS-a i državnoj imovini čiju je zloupotrebu spriječio Christian Schmidt, izjavio je Borenović da se mora tražiti rješenje za novonastalu situaciju “u kojoj interes Republike Srpske ne smije biti devastiran i ugrožen”.

“Republika Srpska ima dejtonsku poziciju koja je verifikovana međunarodnim ugovorom kojeg treba čuvati i na mudar i odgovoran način rješavati sve izazove i otvorena pitanja”, istakao je Borenović na današnjoj konferenciji za novinare u Banjaluci.

“Uvjeren sam da se svako otvoreno pitanje u BiH može riješiti, jer iza nas se nalazi narod i Republika Srpska sa svojom ustavnim pozicijama”, istakao je Borenović.

On je rekao da je protiv nametanja odluka visokog predstavnika koje imaju zakonsku snagu.

“Republika Srpska ne može ostati bez imovine. To pitanje treba riješiti kroz domaće institucije određenim zakonskim rješenjima. “Ustavni sud BiH i OHR mogu donijeti još stotinu ovakvih odluka, ali bez odluke parlamenata, bez saglasnosti Srba, nema rješenja pitanja imovine niti iko može oteti našu imovinu. Narod to treba da zna i da se ne brine da neko bez srpske saglasnosti i uvažavanja naših interesa to može da riješi”, zaključio je Borenović. prneosi “Klix“.

