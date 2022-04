Dodik nakon sankcija: Spremaju mi otmicu

Ministar policije Republike Srpske, Dragan Lukač pojačava sigurnosne mjere. Boračka organizacija Republike Srpske sprema se za skup podrške u Banjaluci, kojem će se po svim prilikama prodružiti i članovi Dodikovog SNSD-a.

Dok mnogi očekuju sankcije još nekih zemalja EU, djeluje kao da je predizborna kampanja Milorada Dodika već počela.

Na dan saslušanja u Tužilaštvu BiH, zbog slučaja Pavlović banka, Milorad Dodik iz službenog vozila novinarima pokazuje srednji prst. Pažnja medija i javnosti, umjesto na potencijalne koruptivne aktivnosti, većinski se usmjerava na nedolično ponašanje člana Predsjedništva BiH.

Jutro nakon što je Velika Britanija obznanila sankcije, ispred porodične kuće Milorada Dodika osvanula oklopna vozila, tzv. Despoti. Dan nakon njemačkih sankcija, Milorad Dodik, traži još jače osiguranje, i u život vraća priču o planovima stranaca da ga otmu.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH kaže:

“Kod nas je moguće jer se to dešavalo prije deset godina – kupili su naše ljude, odvodili ih u kontejnere, po deset, petnaest dana, tri mjeseca, pet mjeseci, šikanirali ih, neki su prolupali od svega toga, i ništa. Aktuelnog načelnika Sokoca Milovana Bjelicu su pokupili i odveli u kontejner – “upale svjetla, reflektore, grunu jaku muziku da ne može da spava i traže priznanje”.

Krajnji cilj stranaca je da ga, tvrdi, Milorad Dodik, sklone iz izbornog procesa. A priču o njegovoj eventualnoj ugroženosti potvrđuje i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač.

Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske dodaje:

“Informacije koje smo dobili od naših partnerskih službi govore o tome da može da postoji ugrožavanje ličnosti člana Predsjedništva, na osnovu toga Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo sve aktivnosti na podizanju njegove bezbjednosti na veći nivo, angažovan je mnogo veći broj ljudi i svakako da je njihova obaveza u skladu sa Zakonom da brane od bilo kakvog ugrožavanja.”

Podrška Miloradu Dodiku i njegovoj politici i iz Boračke organizacije Republike Srpske, iz koje su najavili skup u Banjaluci, pod loganom “Sloboda”, s ciljem, kako navode, borbe za očuvanje odluka koje donose institucije ovog entiteta.

A iz SNSD-a pozivaju i svoje članove da se u što većem broju pridruže skupu. Ipak ništa od toga ne može promijeniti činjenicu da se Milorad Dodik nalazi na američkoj, britanskoj crnoj listi i da su zemlje EU već krenule u proces povlačenja novca iz projekata u Republici Srpskoj.

Situacija bi mogla donijeti Dodiku popularnost među biračkim tijelom, no dugoročno imati značajne štete za građane Republike Srpske.

“Ove sankcije će biti kontraproduktivne jer će one Miloradu Dodiku donijeti povjerenje kod birača koje nije na onom nivou političke kulture da razumije ustvari šta se sve iza dešava i onda će se on predstaviti kao zaštitinik vitalnih nacionalnih interesa, kao zaštitinik Republike Srpske, kao da ga mrze ti mrski Amerikanci, Englezi, čitav svijet mrzi Milorada Dodika i RS, i on se stavlja tu u poziciju jednog zaštitnika, žrtve, naš narod voli žrtve. Praktično te sanckije neće značiti sve do onog trenutka do kada ne budu eventualno pojedini investitori htjeli da dođu u Republiku Srpsku, pa onda kažu, aha dobro, vi ste ta crna rupa u BiH, nećemo otići u Teslić, nego ćemo napraviti fabriku u Tešnju” – kaže Velizar Antić, politički analitičar.

Njemačka je jučer zvanično odlučila obustaviti finansiranje četiri infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj vrijedna 105 miliona eura. Posljednjih mjeseci mnogo je poziva širom međunarodne zajednice da što više zemalja, prije svega EU, naprave slične poteze. Sankcije pojedinačnih zemalja očekuje i sam Milorad Dodik. prneosi “N1“.

